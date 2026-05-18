開催：2026.5.18

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 3 - 8 [パドレス]

MLBの試合が18日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとパドレスが対戦した。

マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するパドレスの先発投手はルーカス・ジオリトで試合は開始した。

1回表、3番 ガビン・シーツ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでパドレス得点 SEA 0-1 SD

5回表、8番 タイ・フランス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SEA 0-2 SD

6回表、3番 ガビン・シーツ 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでパドレス得点 SEA 0-4 SD、6番 ジャクソン・メリル 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SEA 0-5 SD、8番 タイ・フランス 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SEA 0-7 SD

6回裏、3番 ジョシュア・ネーラー カウント3-2から押し出しの四球でマリナーズ得点 SEA 1-7 SD、4番 ランディ・アロザレーナ 初球を打ってセンターへの犠牲フライでマリナーズ得点 SEA 2-7 SD、5番 ロブ・レフスナイダー 3球目を打ってライトへの犠牲フライでマリナーズ得点 SEA 3-7 SD

7回表、3番 ガビン・シーツ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SEA 3-8 SD

試合は3対8でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのルーカス・ジオリトで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はマリナーズのジョージ・カービーで、ここまで5勝3敗0S。

なお、パドレスの松井裕樹はこの試合で2.0回を投げ、0安打、0失点、2奪三振、防御率は0.00となっている。

ここまでマリナーズは22勝26敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方パドレスは28勝18敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-18 11:30:23 更新