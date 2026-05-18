18日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比13.1％増の3138億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.2％増の2405億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> 、ＮＥＸＴ 金融 <1632> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <379A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> など12銘柄が新高値。防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> 、グローバルＸ ホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴ <2098> 、グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2855> 、上場インデックスファンド日経ＥＳＧリート <2566> 、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> など66銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が5.90％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が5.21％高、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> が5.03％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が4.46％高、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> が4.38％高と大幅な上昇。



一方、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は5.03％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は4.20％安、ＮＥＸＴ 自動車・輸送機 <1622> は4.14％安、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> は3.56％安と大幅に下落した。



日経平均株価が566円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1499億5300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1358億3800万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が241億7800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が165億9000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が145億7800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が109億1700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が93億4100万円の売買代金となった。



株探ニュース