18日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数197、値下がり銘柄数375と、値下がりが優勢だった。



個別ではＲＯＸＸ<241A>、技術承継機構<319A>、リファインバースグループ<7375>がストップ高。シャノン<3976>、ログリー<6579>は一時ストップ高と値を飛ばした。カウリス<153A>、アストロスケールホールディングス<186A>、ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>、ドリコム<3793>、ソーシャルワイヤー<3929>など12銘柄は年初来高値を更新。ＱＤレーザ<6613>、Ｓｏｌｖｖｙ<7320>、ＡＶｉＣ<9554>、ヘッドウォータース<4011>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＦＲＯＮＴＥＯ<2158>、ライトアップ<6580>がストップ安。リスキル<291A>、ナルネットコミュニケーションズ<5870>は一時ストップ安と急落した。Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、イタミアート<168A>、ハンモック<173A>、コージンバイオ<177A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>など138銘柄は年初来安値を更新。バトンズ<554A>、デジタルプラス<3691>、日本動物高度医療センター<6039>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、ヒューマンテクノロジーズ<5621>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース