ETF売買代金ランキング＝18日前引け
18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 149953 5.5 61010
２. <1357> 日経Ｄインバ 24178 40.2 3566
３. <1321> 野村日経平均 16590 -24.8 63690
４. <1360> 日経ベア２ 14578 83.8 87.5
５. <1458> 楽天Ｗブル 10917 8.5 72770
６. <1579> 日経ブル２ 9341 16.7 659.2
７. <1568> ＴＰＸブル 7332 54.5 893.7
８. <1540> 純金信託 6686 -4.7 21505
９. <1542> 純銀信託 6023 29.5 35140
10. <1306> 野村東証指数 4555 26.2 406.7
11. <200A> 野村日半導 4534 73.5 4258
12. <1329> ｉＳ日経 2951 91.7 6337
13. <1330> 上場日経平均 2558 48.1 63760
14. <2644> ＧＸ半導日株 2182 -70.0 3810
15. <1320> ｉＦ日経年１ 1864 68.8 63430
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 1758 321.6 397.2
17. <1489> 日経高配５０ 1754 105.9 3208
18. <1459> 楽天Ｗベア 1750 51.1 144
19. <2243> ＧＸ半導体 1615 8.2 4357
20. <1358> 上場日経２倍 1452 -34.0 116550
21. <1671> ＷＴＩ原油 1336 36.5 5932
22. <314A> ｉＳゴールド 1208 39.2 341.5
23. <2036> 金先物Ｗブル 1204 63.6 180100
24. <2016> ｉＦ米債７有 1191 119000.0 1787
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1168 -16.7 3753
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1137 45.0 1944.0
27. <2090> 農中米債７Ｈ 1030 25650.0 4329
28. <1346> ＭＸ２２５ 968 76.6 63340
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 940 52.8 73890
30. <1545> 野村ナスＨ無 937 -40.2 46580
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 936 128.3 89
32. <1326> ＳＰＤＲ 895 24.3 66110
33. <1615> 野村東証銀行 783 25.5 645.1
34. <381A> ｉＦ米債３無 753 -100.0 2188
35. <1308> 上場東証指数 732 87.7 4016
36. <1356> ＴＰＸベア２ 705 98.0 124.3
37. <2038> 原油先Ｗブル 697 495.7 3081
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 661 315.7 1016
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 618 156.4 569.9
40. <2559> ＭＸ全世界株 593 10.0 28750
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 579 -58.5 2514
42. <2080> ＰＢＲ１解消 576 1180.0 1842
43. <2244> ＧＸＵテック 550 9.1 3456
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 528 -15.4 33770
45. <315A> ＧＸ銀行高配 517 1515.6 1590
46. <1655> ｉＳ米国株 502 -49.4 844.9
47. <1398> ＳＭＤリート 499 41.8 1861.5
48. <1328> 野村金連動 495 8.6 17045
49. <1571> 日経インバ 480 142.4 331
50. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 471 -100.0 625.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 149953 5.5 61010
２. <1357> 日経Ｄインバ 24178 40.2 3566
３. <1321> 野村日経平均 16590 -24.8 63690
４. <1360> 日経ベア２ 14578 83.8 87.5
５. <1458> 楽天Ｗブル 10917 8.5 72770
６. <1579> 日経ブル２ 9341 16.7 659.2
７. <1568> ＴＰＸブル 7332 54.5 893.7
８. <1540> 純金信託 6686 -4.7 21505
９. <1542> 純銀信託 6023 29.5 35140
10. <1306> 野村東証指数 4555 26.2 406.7
11. <200A> 野村日半導 4534 73.5 4258
12. <1329> ｉＳ日経 2951 91.7 6337
13. <1330> 上場日経平均 2558 48.1 63760
14. <2644> ＧＸ半導日株 2182 -70.0 3810
15. <1320> ｉＦ日経年１ 1864 68.8 63430
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 1758 321.6 397.2
17. <1489> 日経高配５０ 1754 105.9 3208
18. <1459> 楽天Ｗベア 1750 51.1 144
19. <2243> ＧＸ半導体 1615 8.2 4357
20. <1358> 上場日経２倍 1452 -34.0 116550
21. <1671> ＷＴＩ原油 1336 36.5 5932
22. <314A> ｉＳゴールド 1208 39.2 341.5
23. <2036> 金先物Ｗブル 1204 63.6 180100
24. <2016> ｉＦ米債７有 1191 119000.0 1787
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1168 -16.7 3753
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1137 45.0 1944.0
27. <2090> 農中米債７Ｈ 1030 25650.0 4329
28. <1346> ＭＸ２２５ 968 76.6 63340
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 940 52.8 73890
30. <1545> 野村ナスＨ無 937 -40.2 46580
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 936 128.3 89
32. <1326> ＳＰＤＲ 895 24.3 66110
33. <1615> 野村東証銀行 783 25.5 645.1
34. <381A> ｉＦ米債３無 753 -100.0 2188
35. <1308> 上場東証指数 732 87.7 4016
36. <1356> ＴＰＸベア２ 705 98.0 124.3
37. <2038> 原油先Ｗブル 697 495.7 3081
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 661 315.7 1016
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 618 156.4 569.9
40. <2559> ＭＸ全世界株 593 10.0 28750
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 579 -58.5 2514
42. <2080> ＰＢＲ１解消 576 1180.0 1842
43. <2244> ＧＸＵテック 550 9.1 3456
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 528 -15.4 33770
45. <315A> ＧＸ銀行高配 517 1515.6 1590
46. <1655> ｉＳ米国株 502 -49.4 844.9
47. <1398> ＳＭＤリート 499 41.8 1861.5
48. <1328> 野村金連動 495 8.6 17045
49. <1571> 日経インバ 480 142.4 331
50. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 471 -100.0 625.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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