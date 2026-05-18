　18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　149953　　　 5.5　　　 61010
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 24178　　　40.2　　　　3566
３. <1321> 野村日経平均　　 16590　　 -24.8　　　 63690
４. <1360> 日経ベア２　　　 14578　　　83.8　　　　87.5
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10917　　　 8.5　　　 72770
６. <1579> 日経ブル２　　　　9341　　　16.7　　　 659.2
７. <1568> ＴＰＸブル　　　　7332　　　54.5　　　 893.7
８. <1540> 純金信託　　　　　6686　　　-4.7　　　 21505
９. <1542> 純銀信託　　　　　6023　　　29.5　　　 35140
10. <1306> 野村東証指数　　　4555　　　26.2　　　 406.7
11. <200A> 野村日半導　　　　4534　　　73.5　　　　4258
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　2951　　　91.7　　　　6337
13. <1330> 上場日経平均　　　2558　　　48.1　　　 63760
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　2182　　 -70.0　　　　3810
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　1864　　　68.8　　　 63430
16. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1758　　 321.6　　　 397.2
17. <1489> 日経高配５０　　　1754　　 105.9　　　　3208
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1750　　　51.1　　　　 144
19. <2243> ＧＸ半導体　　　　1615　　　 8.2　　　　4357
20. <1358> 上場日経２倍　　　1452　　 -34.0　　　116550
21. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1336　　　36.5　　　　5932
22. <314A> ｉＳゴールド　　　1208　　　39.2　　　 341.5
23. <2036> 金先物Ｗブル　　　1204　　　63.6　　　180100
24. <2016> ｉＦ米債７有　　　1191　119000.0　　　　1787
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1168　　 -16.7　　　　3753
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1137　　　45.0　　　1944.0
27. <2090> 農中米債７Ｈ　　　1030　 25650.0　　　　4329
28. <1346> ＭＸ２２５　　　　 968　　　76.6　　　 63340
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 940　　　52.8　　　 73890
30. <1545> 野村ナスＨ無　　　 937　　 -40.2　　　 46580
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 936　　 128.3　　　　　89
32. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 895　　　24.3　　　 66110
33. <1615> 野村東証銀行　　　 783　　　25.5　　　 645.1
34. <381A> ｉＦ米債３無　　　 753　　-100.0　　　　2188
35. <1308> 上場東証指数　　　 732　　　87.7　　　　4016
36. <1356> ＴＰＸベア２　　　 705　　　98.0　　　 124.3
37. <2038> 原油先Ｗブル　　　 697　　 495.7　　　　3081
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 661　　 315.7　　　　1016
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 618　　 156.4　　　 569.9
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 593　　　10.0　　　 28750
41. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 579　　 -58.5　　　　2514
42. <2080> ＰＢＲ１解消　　　 576　　1180.0　　　　1842
43. <2244> ＧＸＵテック　　　 550　　　 9.1　　　　3456
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 528　　 -15.4　　　 33770
45. <315A> ＧＸ銀行高配　　　 517　　1515.6　　　　1590
46. <1655> ｉＳ米国株　　　　 502　　 -49.4　　　 844.9
47. <1398> ＳＭＤリート　　　 499　　　41.8　　　1861.5
48. <1328> 野村金連動　　　　 495　　　 8.6　　　 17045
49. <1571> 日経インバ　　　　 480　　 142.4　　　　 331
50. <2857> ｉＳ独国債Ｈ　　　 471　　-100.0　　　 625.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース