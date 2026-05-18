“投資家”桐谷さん、持ち株紹介「毎年1000円の株主優待カードを貰ってます」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が18日、自身のXを更新し、保有株の株主優待を説明した。
【写真】気になる持ち株！めっちゃ美味そうな株主優待で貰ったパン
定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「昔、ドトールの株主だったのですが、2008年に日本レストランと経営統合。今はドトールトー・日レスホールディングス100株の株主です」と報告。
続けて「毎年1000円の株主優待カードを貰ってます。13日の朝、モーニングを食べに行ったら、パンの持ち帰りもOKなので、現金30円を足して、写真左のものを持ち帰りました」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】気になる持ち株！めっちゃ美味そうな株主優待で貰ったパン
定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「昔、ドトールの株主だったのですが、2008年に日本レストランと経営統合。今はドトールトー・日レスホールディングス100株の株主です」と報告。
続けて「毎年1000円の株主優待カードを貰ってます。13日の朝、モーニングを食べに行ったら、パンの持ち帰りもOKなので、現金30円を足して、写真左のものを持ち帰りました」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。