高田延彦、愛車候補は“超高級スーパーカー” 「65歳辺りから乗るクルマ選び」スタート
元プロレスラー・格闘家でタレントの高田延彦（※高＝はしごだか／64）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。“愛車候補”の車との2ショットを公開した。
【写真】かっこいい！…高田延彦の愛車候補の“超高級スーパーカー” の全貌
高田は「65歳辺りから乗るクルマ選びをぼちぼちスタートしてみた」「まずは惹かれるクルマがあるのか無いのか？動き始めましょかって事で試乗第一弾」というコメントとともに、“超高級スーパーカー”のランボルギーニ『レヴエルト』との2ショットを公開。
「現在のベタ惚れ相棒はEV だが、EVと声高に叫ばれてた一時の熱は落ち着いてるのか？まあガソリンにしても中東のアレで燃料の行方が不透明で分からんしな〜」とし、「急がずのんびりやるだね」とゆっくり車を選んでいくことを宣言。「思えば過去は常に一択チョイスで乗ってきたけど、こういうのも刺激があっていいですな」と振り返りつつ、これからの車選びを楽しもうと意気込んだ。
この投稿に「レブエルト！！イカしてる」「凄くカッコいいスポーツカーですね」「高田は大きなSUVの方が似合っている！！」「この手のスポーツカーは運転席がめっちゃ狭くて視界が低いですが、大丈夫なんですか？？？」などさまざまな意見が寄せられている。
【写真】かっこいい！…高田延彦の愛車候補の“超高級スーパーカー” の全貌
高田は「65歳辺りから乗るクルマ選びをぼちぼちスタートしてみた」「まずは惹かれるクルマがあるのか無いのか？動き始めましょかって事で試乗第一弾」というコメントとともに、“超高級スーパーカー”のランボルギーニ『レヴエルト』との2ショットを公開。
この投稿に「レブエルト！！イカしてる」「凄くカッコいいスポーツカーですね」「高田は大きなSUVの方が似合っている！！」「この手のスポーツカーは運転席がめっちゃ狭くて視界が低いですが、大丈夫なんですか？？？」などさまざまな意見が寄せられている。