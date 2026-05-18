『風、薫る』“りん”見上愛の背中押す“直美”上坂樹里の言葉にネット歓喜「本当に変わった」「良いコンビになってきてる」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「夕映え」（第36回）が18日に放送され、りん（見上）の背中を押す直美（上坂）の姿が描かれると、ネット上には「本当に変わったなぁ」「相変わらずのツンデレ」「だんだん良いコンビになってきてる」といった反響が寄せられた。
【写真】バーンズ（エマ・ハワード）にりんについて熱弁する直美（上坂樹里）
りんたちが実習を続ける帝都医科大学付属病院に、和泉侯爵家の千佳子（仲間由紀恵）が入院してくる。乳がんの疑いが強い彼女は、病室で固く心を閉ざしたままだ。千佳子の頑なな態度に手を焼く医師たちは、彼女の世話を看護婦見習いとして実習中のりんに押し付けようとする。
院長の多田（筒井道隆）からりんを千佳子の担当にするよう打診されると、教師のバーンズ（エマ・ハワード）は、直美を通じて“まだ技量がない”と固辞。バーンズは同席していたりんと直美に聞こえるように、英語で“りんに看護させ、何かあれば養成所のせいにする気です”と語る。
そんな中、直美はバーンズに英語で“受けてみたらどうでしょう？”と提案。続けて直美はバーンズに英語で“上手くいけば実習生の手柄になる”と主張しつつ、りんについて“患者を怒らせ、笑わせ、心に触れる看護もできる”と評価する。
やりとりを見ていた助手の黒川（平埜生成）から「で、どうなんだ？一ノ瀬さん」と問われたりんは、大きく息を吸い込んで「やらせてください！」と決意の表情を見せるのだった。
りんの背中を押す直美の姿が描かれると、ネット上には「直美ちゃん本当に変わったなぁ」「英語だと素直になるんだな」「直美は相変わらずのツンデレ」などの声や「りんと直美、だんだん良いコンビになってきてるね」「2人の距離がまた縮まった」「確実に仲良くなっている」といった投稿も集まっている。
【写真】バーンズ（エマ・ハワード）にりんについて熱弁する直美（上坂樹里）
りんたちが実習を続ける帝都医科大学付属病院に、和泉侯爵家の千佳子（仲間由紀恵）が入院してくる。乳がんの疑いが強い彼女は、病室で固く心を閉ざしたままだ。千佳子の頑なな態度に手を焼く医師たちは、彼女の世話を看護婦見習いとして実習中のりんに押し付けようとする。
そんな中、直美はバーンズに英語で“受けてみたらどうでしょう？”と提案。続けて直美はバーンズに英語で“上手くいけば実習生の手柄になる”と主張しつつ、りんについて“患者を怒らせ、笑わせ、心に触れる看護もできる”と評価する。
やりとりを見ていた助手の黒川（平埜生成）から「で、どうなんだ？一ノ瀬さん」と問われたりんは、大きく息を吸い込んで「やらせてください！」と決意の表情を見せるのだった。
りんの背中を押す直美の姿が描かれると、ネット上には「直美ちゃん本当に変わったなぁ」「英語だと素直になるんだな」「直美は相変わらずのツンデレ」などの声や「りんと直美、だんだん良いコンビになってきてるね」「2人の距離がまた縮まった」「確実に仲良くなっている」といった投稿も集まっている。