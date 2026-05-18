佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の18日の天気をお伝えします。



「17日（前日）の最高気温」

週末は各地で気温が上がりました。17日の最高気温は、久留米市で34.1℃を観測し、猛暑日一歩手前の陽気でした。福岡市でも30.2℃と、7月上旬並みの暑さになりました。



「気温はどうなのか？」

18日も各地で真夏日となりそうです。福岡市や北九州市は30℃、久留米市や佐賀市は34℃と猛暑日に迫るような暑さでしょう。



「この先の気温」

暑さのピークは18日までで、19日（火）以降は季節外れの暑さは落ち着いていきます。木曜日以降は最高気温が平年並みの日が続くでしょう。これは日差しが少なくなることが大きな要因です。水曜日以降は曇りや雨の日が続く予想で、梅雨の走りとなりそうです。



「天気の予想」

18日は広い範囲でよく晴れるでしょう。朝から夜にかけて天気の崩れはなく、洗濯日和となりそうです。空気が乾燥しますので火の取り扱いにご注意ください。



「なのか間予報」

火曜日は天気が下り坂です。夜には雨が降る可能性があります。水曜日以降はすっきりしない天気が続くでしょう。最低気温が20℃を超える日が多くなります。日中は暑く感じる一方、朝と夜は過ごしやすい気温になっていきそうです。