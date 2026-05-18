タイ50社と無料オンライン商談、7月開催！ タイ王国大阪総領事館 商務部「タイペットフード＆製品オンライン商談会2026」

記事ポイント タイのペット関連企業約50社が集結するオンライン商談会が2026年7月15日・16日に開催されますペットフード・ウェア・家具・玩具・衛生用品など幅広いカテゴリをカバーし、OEM・ODMや小ロット発注にも対応しています参加費無料、全国どこからでもZoomで商談に参加できます タイのペット関連企業約50社が集結するオンライン商談会が2026年7月15日・16日に開催されますペットフード・ウェア・家具・玩具・衛生用品など幅広いカテゴリをカバーし、OEM・ODMや小ロット発注にも対応しています参加費無料、全国どこからでもZoomで商談に参加できます

日本のペット関連市場が拡大を続けるなか、品質と価格競争力を兼ね備えたタイ製品への注目が高まっています。

タイ王国大阪総領事館 商務部が主催するオンライン商談会が、2026年7月に開催されます。

タイの主要ペット製品メーカー約50社と日本企業が直接商談できる場として、新たな調達先・商品開発の選択肢を求めるバイヤーに向けた取り組みです。

タイ王国大阪総領事館 商務部「タイペットフード＆製品オンライン商談会2026」





商談会名称：タイペットフード＆製品オンライン商談会2026日時：2026年7月15日（水）10時30分〜17時35分 / 2026年7月16日（木）10時30分〜17時35分会場：オンライン（Zoom予定）出展企業：タイ国ペット製品関連企業 約50社参加費：無料主催：タイ王国大阪総領事館 商務部公式サイト：thaisourcing.jp/pet/2026/

「タイペットフード＆製品オンライン商談会2026」は、タイ王国大阪総領事館 商務部が主催し、2日間にわたってオンライン形式で実施される商談会です。

出展するのはペットフードをはじめ、ペットウェア・ペット用家具・玩具・衛生用品まで幅広い製品を手がけるタイ企業約50社で、日本への輸出実績を持つ企業から海外展開を目指す新進気鋭の企業まで多様な顔ぶれとなっています。

参加費は無料で、全国どこからでもZoom経由で商談に参加できます。

後援には大阪国際経済振興センター、日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部、中小企業基盤整備機構 近畿本部、 大阪産業局、大阪商工会議所、京都商工会議所、神戸商工会議所、 日本ペット用品工業会、 ペットフード協会、 全国ペットフード・用品卸商協会が名を連ねています。

出展製品のラインナップ





タイブランド「gimme fresh」の犬用フレッシュフードは、ラム・チキン・フィッシュ・ダックの4レシピ各150gをラインナップし、野菜素材と組み合わせた製品設計が特徴です。

ペットフード分野ではこうした食材の多様性と品質管理体制を持つタイメーカーが複数参加します。





スティックパウチからカップ容器に注ぐタイプのペット用ストロベリーブレンドジェリーミックスは、サプリメント需要に応える製品の一例です。

OEM・ODMや小ロット発注にも柔軟に対応できるサプライチェーンが整備されており、日本企業がオリジナル商品を開発・調達する際の選択肢として活用できます。





「Bon Bon」ブランドの成猫用キャットフードはツナ＆シラス味をラインナップし、パッケージと風合いにアジアンテイストを取り入れた商品展開が特徴です。

ペットフード以外にもペットウェア・ペット用家具・玩具・衛生用品など多様なカテゴリの製品が出展される予定です。

商談の申し込み方法

商談予約は公式サイト（thaisourcing.jp/pet/2026/）の商談予約フォームから行います。

希望する出展企業と都合のよい日程を指定して必要事項を入力すると、予約確定後にメールで確認が届き、後日Zoom URLが登録メールアドレス宛に送付されます。

公式サイトには出展企業の特長・取り扱い製品情報が掲載されており、商談申込前に内容を確認できます。

本商談会はタイからの製品調達またはタイへの製造委託を検討する企業を対象としており、それ以外の目的での申込は受け付けていません。

予約後に日程調整の連絡が入る場合があり、確定までに数日かかることがあります。

日本ではペット関連市場の拡大を背景に海外製品への関心が高まっており、タイはペットフードの主要生産国のひとつとして多様な製品供給力を持っています。

約50社が一堂に集まるオンライン形式の商談会は、新規取引先の開拓や商品開発の可能性を広げる機会となっています。

タイ王国大阪総領事館 商務部「タイペットフード＆製品オンライン商談会2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 商談会への参加に費用はかかりますか？

A. 参加費は無料です。

全国どこからでもオンライン（Zoom）で参加できます。

Q. 出展企業の情報はどこで確認できますか？

A. 公式サイト（thaisourcing.jp/pet/2026/）に出展企業の特長や取り扱い製品の情報が掲載されています。

商談申込の前に確認できます。

Q. OEMや小ロットでの発注にも対応していますか？

A. タイ出展企業のサプライチェーンはOEM・ODM対応や小ロット発注に柔軟に対応しています。

各社の詳細な対応範囲は公式サイトの出展企業情報に掲載されています。

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