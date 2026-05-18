犬が初対面の人にみせる行動5つ

犬は初対面の相手に対して、いきなりフレンドリーになるとは限りません。まずは相手が安全かどうかを確認しながら、少しずつ距離を測っていくことが多いです。

そのときに見せる行動には、気持ちを読み取るヒントがよく表れます。

1.じっと見つめる・様子見する

少し離れた場所からじっと見てくるのは、「この人は大丈夫かな」と判断している状態です。

怖がっているというより、まだ近づくかどうかを決めていない“観察中”であることが多いです。この段階では、こちらから距離を詰めず、犬のペースを優先しましょう。

2.においを嗅ぎに来てすぐ離れる

鼻先で手や足元をクンクンして、すぐに離れるのはとてもよくある反応です。これは犬にとっての情報収集であり、挨拶のような意味合いもあります。

「来てくれたからもっと触ろう」と追わず、そのまま任せておくほうが犬は安心しやすいです。

3.体を横に向ける・視線をそらす

真正面から向かわず、体を斜めにしたり、視線を少し外したりしながら近づく犬もいます。これは緊張をやわらげるための行動で、「敵意はないよ」というサインです。

人側も正面から向き合いすぎず、少し横向きの姿勢でいると、犬は受け入れやすくなります。

4.後ろに下がる・隠れる

近づいたときに後ずさりしたり、飼い主の後ろや家具の陰に隠れたりするなら、「今は怖い」「まだ近づきたくない」という気持ちの表れです。

このときに追いかけると怖がってしまうので、逃げられる場所を確保しつつ、無理に距離を縮めないことが大切です。

5.吠える・唸る

警戒心が強い犬は、初対面の相手に吠えたり唸ったりすることがあります。これは「攻撃したい」というより、「それ以上近づかないで」という警告である場合が多いです。

こうした反応があるときは、まず距離を広げて刺激を下げることを優先したほうが安全です。

絶対やってはいけないタブー行為

初対面の犬と仲良くなりたいときほど、つい「早く触りたい」「かわいがりたい」と思ってしまいますよね。でも犬にとっては、人の何気ない行動が「怖い」「この人は苦手かも」という印象につながることがあります。

最初の接し方を間違えると、そのあとも警戒されやすくなるため、まずは“嫌がることをしない”のが大切です。

いきなり頭を撫でる

人はあいさつ代わりに頭を撫でたくなりますが、犬にとって頭の上から手が近づいてくるのは、意外と怖いものです。特に初対面では、「何をされるのか分からない」と感じて身構えてしまいます。

触るとしても、すぐ頭に手を伸ばすのではなく、犬が落ち着いてから胸や首の横あたりを短く触るほうが安心です。

顔を近づける・見つめ続ける

「仲良くなりたいから近くで話しかける」「目を見て笑いかける」といった行動も、犬にはプレッシャーになることがあります。

犬の世界では、じっと見つめることや顔をぐっと近づけることは、敵対心の表れ。かわいがるつもりでも、犬からすると「怖い」と感じることがあるため、少し離れた位置から接するほうが安全です。

大声を出す・急に動く

高い声で「かわいい！」と盛り上がったり、急に手を出したりすると、犬はびっくりして警戒しやすくなります。人にとっては親しみのつもりでも、犬にとっては予想外の刺激になりやすいのです。

初対面では、なるべく静かな声で、ゆっくり動くことを意識すると、犬も落ち着いて相手を見やすくなります。

追いかける・抱き上げる

犬が後ろへ下がったり離れたりしたときに、「待って待って」と追いかけるのは逆効果です。犬は「逃げたいのに逃がしてもらえない」と感じて、さらに怖くなってしまいます。

また、まだ慣れていない相手に急に抱き上げられるのも、不安や恐怖につながりやすい行動です。

許可なくおやつをあげる

仲良くなるきっかけにおやつをあげたくなることもありますが、飼い主に確認せずに与えるのは避けたほうがよいでしょう。

犬によってはアレルギーがあったり、体調管理中だったり、しつけの都合で食べ物を制限している場合があります。よかれと思った行動が負担になることもあるので、おやつは必ず飼い主にひと声かけてからにしましょう。

まとめ

犬は初対面の人に対して、じっと観察したり、においを嗅いだり、距離を取ったりしながら安全を確認しています。そのため、頭をいきなり撫でる、顔を近づける、急に動くといった行動は、犬にとって強いプレッシャーになるかもしれません。

大切なのは、犬のペースを尊重して、無理に距離を縮めようとしないことです。「待つ姿勢」で接するだけでも、初対面の印象はずいぶんやわらかくなるでしょう。