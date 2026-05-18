「何事すぎるwww」大谷映美里、プライベートでディズニーへ！ 「可愛い細い美脚」「彼女すぎんか？」
指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは5月17日、自身のInstagramを更新。プライベートで東京ディズニーシーを訪れたことを報告し、写真と動画を公開しました。
【写真＆動画】プライベートの大谷映美里
ファンからは「可愛すぎて心臓が止まります」「可愛い細い美脚」「彼女すぎんか？」「みりにゃ×ディズニー＝最高」「まるでディズニープリンセス」「最後から2枚目何事すぎるwww」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】プライベートの大谷映美里
「まるでディズニープリンセス」大谷さんは「シー 1日おやすみだったから行ってきたよ」と報告し、12枚の写真と1本の動画を投稿。白いミニワンピース姿でディズニーシーを楽しんでいます。自身で選んだという「キラキラのカチューシャ」も似合っており、プライベートでも美しさは変わりません。
「極寒&食べまくりディズニー」1月13日の投稿では、東京ディズニーランドを訪れたことを報告し、14枚の写真を投稿した大谷さん。「極寒&食べまくりディズニー」とあるように、アイスやチュロス、天ぷらなどを食べる姿を見ることができます。ファンからは「鬼かわいい！」「めっちゃ食べてるwww」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)