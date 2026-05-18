身長を知って驚いた「STARTO社タレント」ランキング！ 2位「木村拓哉」、では1位は？
テレビやステージで圧倒的な輝きを放つ「STARTO ENTERTAINMENT」のタレントたち。画面越しに伝わってくる存在感から、実際の身長よりも大きく感じたり、逆に、実際の身長を知って驚いたりした経験はありませんか？
All About ニュース編集部は4月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント×身長」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「身長を知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、木村拓哉さんです。
「キムタク」の愛称で世代を超えて愛され続ける木村さんは、SMAPのメンバーとして90年代から国民的スターの地位を確立。グループ解散後の現在もドラマや映画の主演として第一線を走り続けています。やや大柄の176cmという身長は、多くのファンから驚きの声があがりました。
回答者からは、「思っていたより高身長だったから」（30代女性／愛媛県）、「テレビ等で見ていて、高身長だとは思わなかった」（40代男性／青森県）、「意外と身長があることに驚いた」（40代男性／兵庫県）、「なんとなく低いイメージがあったので、160cm代だと思っていたから」（30代女性／東京都）などのコメントが集まりました。
1位に輝いたのは、ラウールさんでした。
ラウールさんは、9人組アイドルグループ・Snow Manのメンバー。個人では俳優やランウェイモデルとしても活躍しています。ベネズエラ人の父と日本人の母を持ち、190cmの身長は彼の魅力の1つ。小顔でスラッとした脚の長さは、まさに圧巻のスタイルです。
アンケートでは、「身長は高いっと思っていたけれど190cmでスポーツ選手と同じくらいの身長の高さに驚いた」（30代女性／沖縄県）、「SnowManは平均的に身長高いメンバーが多いがグループ加入時はまだ小さかったのに数年ぶりにみると大きくなっていて180cmかなと思っていたら190cmになったと聞いた時は驚きました」（30代女性／福岡県）、「ラウールさんが190cmもあるとは思いませんでした。テレビで見るとそこまで高く見えなかったので驚きました」（50代男性／東京都）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
All About ニュース編集部は4月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント×身長」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「身長を知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します。
2位：木村拓哉／176cm：56票
2位に選ばれたのは、木村拓哉さんです。
「キムタク」の愛称で世代を超えて愛され続ける木村さんは、SMAPのメンバーとして90年代から国民的スターの地位を確立。グループ解散後の現在もドラマや映画の主演として第一線を走り続けています。やや大柄の176cmという身長は、多くのファンから驚きの声があがりました。
回答者からは、「思っていたより高身長だったから」（30代女性／愛媛県）、「テレビ等で見ていて、高身長だとは思わなかった」（40代男性／青森県）、「意外と身長があることに驚いた」（40代男性／兵庫県）、「なんとなく低いイメージがあったので、160cm代だと思っていたから」（30代女性／東京都）などのコメントが集まりました。
1位：ラウール（Snow Man）／190cm：69票
1位に輝いたのは、ラウールさんでした。
ラウールさんは、9人組アイドルグループ・Snow Manのメンバー。個人では俳優やランウェイモデルとしても活躍しています。ベネズエラ人の父と日本人の母を持ち、190cmの身長は彼の魅力の1つ。小顔でスラッとした脚の長さは、まさに圧巻のスタイルです。
アンケートでは、「身長は高いっと思っていたけれど190cmでスポーツ選手と同じくらいの身長の高さに驚いた」（30代女性／沖縄県）、「SnowManは平均的に身長高いメンバーが多いがグループ加入時はまだ小さかったのに数年ぶりにみると大きくなっていて180cmかなと思っていたら190cmになったと聞いた時は驚きました」（30代女性／福岡県）、「ラウールさんが190cmもあるとは思いませんでした。テレビで見るとそこまで高く見えなかったので驚きました」（50代男性／東京都）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)