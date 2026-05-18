ナンバープレートでお金持ちだと思う愛知県の地名ランキング！ 2位「豊田」を抑えた1位は？【2026年調査】
若葉がまぶしく輝き、絶好のドライブ日和が続くこの季節は、街を行き交う車のナンバーにもふと目が留まります。特定のエリアが持つ「富裕層が多く住む」というイメージは、全国どこへ行っても変わらぬ憧れの対象となるようです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う愛知県の地名ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「トヨタ関係者が多いイメージがあるから」（40代女性／北海道）、「高所得者や資産家が多いと聞いたので」（30代女性／兵庫県）、「豊田は自動車産業の中心地で、大手企業の関連施設が多いことから、収入が安定している人が多い印象があります。街を走る車も新しいものが多く、生活に余裕のある雰囲気が強く感じられます。ナンバーを見ると『産業の街らしい豊かさ』が伝わってきます」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
回答者からは「名古屋は栄えていて、交通の便がよく、車がなくても生活できるなかで、車を持っている＝お金持ちなのかなと思います」（20代女性／愛知県）、「名古屋市は中部地方最大の都市で、経済・商業の中心地です。トヨタ自動車をはじめとする大企業の影響も強く、ビジネスの拠点として高所得層が多いイメージがあります」（20代男性／福井県）、「東海地方で1番の繁華街があって、土地も家賃も高いからある程度の収入がないと住めない」（40代女性／岐阜県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う愛知県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：豊田／45票2位にランクインしたのは「豊田」です。言わずと知れたトヨタ自動車の企業城下町であり、自治体としての財政力指数も極めて高いことで知られます。街全体が活気に満ちており、そこで働く高所得層が多く居住しているイメージが定着しています。「車をつくる街」だからこそ、走っている車の質も高いという信頼感が票につながりました。
回答者からは「トヨタ関係者が多いイメージがあるから」（40代女性／北海道）、「高所得者や資産家が多いと聞いたので」（30代女性／兵庫県）、「豊田は自動車産業の中心地で、大手企業の関連施設が多いことから、収入が安定している人が多い印象があります。街を走る車も新しいものが多く、生活に余裕のある雰囲気が強く感じられます。ナンバーを見ると『産業の街らしい豊かさ』が伝わってきます」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
1位：名古屋／177票1位は圧倒的な支持を集めた「名古屋」でした。中部地方最大のメトロポリスであり、多くの企業本社が集まる経済の中枢です。東区や瑞穂区といった伝統的な高級住宅街を擁し、デパートや高級ブランド店が立ち並ぶ栄・名駅エリアをさっそうと走る高級車のイメージは強烈。「名古屋ナンバー＝都会のお金持ち」という図式が広く浸透しています。
回答者からは「名古屋は栄えていて、交通の便がよく、車がなくても生活できるなかで、車を持っている＝お金持ちなのかなと思います」（20代女性／愛知県）、「名古屋市は中部地方最大の都市で、経済・商業の中心地です。トヨタ自動車をはじめとする大企業の影響も強く、ビジネスの拠点として高所得層が多いイメージがあります」（20代男性／福井県）、「東海地方で1番の繁華街があって、土地も家賃も高いからある程度の収入がないと住めない」（40代女性／岐阜県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)