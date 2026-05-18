「終始キレッキレ…」佐々木朗希、“最高の投球”で米絶賛　メジャー自己最長7回1失点「あの笑顔を見る瞬間以上の喜びはないね」

佐々木朗希がメジャー自己最多7回を投げ切り好投した(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希が現地時間5月17日、敵地でのエンゼルス戦に先発登板し、メジャー自己最長の7回91球を投げ、4安打1失点8奪三振の好投で今季2勝目を挙げた。

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初回、一死からマイク・トラウトに二塁打を浴びたものの、後続を打ち取り、無失点の立ち上がりを見せると、2回、3回と三者凡退に抑えた。



4回に1点を失ったが、それ以降は打線の援護も受け、7回まで無四球に抑える投球を見せ、米記者も絶賛のコメントを寄せている。

ドジャース専門メディア『Dodgers On SI』のノア・カムラス記者は自身のXで「ドジャースは、ロウキ・ササキをメジャーの先発ローテーションに留めることを一貫して主張してきた。ブレーク・スネルとタイラー・グラスノーの負傷により、それは今や必要不可欠な状況となっている。そしてササキは、MLBキャリアにおいて最高の先発登板を披露した」と綴っている。