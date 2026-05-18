タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が18日までに自身のインスタグラムを更新。食いしん坊の“パクッ！ショット”を公開した。

「Good morning 元気な食いしん坊のこちゃにぴったりなセブンの唐揚げ棒BIGぬいぐるみ〜っ 見つけた瞬間『絶対欲しい！』ってなった 似合ってる？」と、ビッグなからあげ棒をパクッとしているショットなどをアップ。

「今日もいーっぱい食べて笑顔いっぱいな1日にしようね」とつづった。

ハッシュタグで「おはよう」「smile」「happylife」「食いしん坊」「レースアンバサダー」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「想像以上にデカいですね笑笑」「満面の笑みが可愛過ぎです」「らしさ全開だね」「超特大の唐揚げは可愛いこっちゃんにぴったり！！」「似合ってる かわいい」「デカっ！！(笑)」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。

自称「食いしん坊」で、テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」に出演した経験あり。