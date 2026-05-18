◇インターリーグ パドレス8−3マリナーズ（2026年5月17日 シアトル）

パドレスは17日（日本時間18日）、敵地でのマリナーズ戦に勝利。3連戦3連勝とスイープに成功した。6回途中から2番手で登板した松井裕樹投手（30）は2回無失点だった。

初回、シーツの右越えソロで先制すると、5回にはフランスの適時打で加点。6回はシーツのこの試合2本目となる9号2ランなどで一挙5点を奪い、突き放した。

先発・ジオリトは5回まで1安打無得点と好投を続けていたが、7−0の6回に先頭から3者連続四球を与えて降板。無死満塁のピンチで松井が後を継いだが、ネーラーに押し出し四球を与えると、アロザレーナ、レフスナイダーに犠飛を許し、ジオリトが出した走者はすべて生還。先発右腕は5回0/3を1安打3失点だった。

松井はイニングをまたいだ7回も続投し、無失点で、自身の登板成績は2回無安打無失点、2四球で防御率0・00をキープした。

チームはリードを守り切り、マリナーズに勝利。3連戦3連勝とスイープに成功した。ナ・リーグ西地区で首位に立つドジャースに0・5ゲーム差でぴったり追走。両チームは18日（同19日）からパドレス本拠で3連戦を行う予定で、今季初の直接対決は首位攻防戦となる。

ドジャースは18日（同19日）の初戦で山本由伸、20日（同21日）の3戦目に大谷翔平の先発が予定されている。