2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）のマネジャーが18日までに自身のインスタグラムを更新。高木さんのマイブームな“セコマ・チュロス”ショットを公開した。

「最近の我々のブームは、セイコーマートのチュロス」と明かし、「セコマ チュロス3個入り」と書かれた紙袋と、チュロスを手に笑顔の写真をアップ。

「これが美味しいんです。人気で売り切れてて巡り会えないことも、、、ぜひお試しください！！食べたら感想教えてくださいね〜」とつづった。

ハッシュタグでは「郄木菜那」「セイコーマート」「道民」「prではありません」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「北海道の顔ですね」「美味そう」「ななさん 可愛い笑顔！」「さすが道民」「気さくで、かわいくて、人柄わかる、応援ずっとするぞ〜」「ホント美味しいですよね。特に出来立てをGETできた時にはハッピーです」などの声が寄せられている。

高木さんは帯広南商高から日本電産サンキョー入りし、14年ソチ五輪から3大会連続で五輪に出場。18年平昌五輪では団体パシュートとマススタートで金メダルを獲得し、五輪の同一大会で日本女子初となる2冠を達成。22年4月に引退した。