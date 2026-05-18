ENHYPEN（エンハイプン）が、第3回ASEA授賞式初日（16日）で、大賞に値する「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」と「アルバム・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。また本賞の「ザ・プラチナム」も受賞し、3冠となった。

韓国メディアのスポーツ東亜は18日「大賞で証明された実力は、ソウルから始まって世界へと、21都市でのワールドツアーに突入」の見出しで「2年連続で大賞トロフィーを獲得するという大記録を樹立した。昨年、グローバル音楽界で最も輝かしい成果を上げたチームであることを、再び証明した」と報じた。

授賞式では「ENGENE（エンジン、公式ファン名）のおかげで大きな賞が受け取れた。今年中に本当に素晴らしい新アルバムがリリースされる予定で現在、熱心にレコーディング中です」と、サプライズ報告した。

ソウルで4度目のワールドツアー「BLOOD SAGA」の幕開けを満員で成功させており、7〜8月には南米、北米でツアーを続ける。10月にはマカオで開催し、12月からは日本で4大ドームツアーを開催。12月1、2日に東京ドーム、同26、27日にバンテリンドームナゴヤ、27年2月6、7日にみずほPayPayドーム福岡、同19、20日に京セラドーム大阪で行う。