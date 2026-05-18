30代で「1室だけの不動産投資」を始めるのは早いでしょうか？ 将来の家計を考えると、選択肢のひとつになるのでしょうか？

30代で1室だけの不動産投資を始める人は増えている

不動産投資というと、以前は資産家が行うイメージを持つ人も多くいました。しかし最近は、会社員が30代で少額から始めるケースも増えています。その理由の一つが、「1室単位」で購入できる投資用マンションの存在です。

例えば、ワンルームマンションなら、一棟アパートを買うより少ない資金で始めやすくなります。また、不動産投資ローンを利用できるため、自己資金が少なくても購入できる場合があります。

30代は勤続年数や収入が安定してくる時期で、完済年齢までの返済期間を長めに取れる場合があり、条件次第ではローン審査で有利になることがあります。さらに、若いうちに始めることで、定年前後にローン完済を目指しやすい点も特徴です。そのため、「老後には家賃収入を生活費の足しにしたい」と考えて始める人もいます。



少額でも将来の資産形成につながる可能性がある

1室だけの不動産投資でも、物件選びや運用次第では長期的には資産形成につながる可能性があります。例えば、ローン返済を進めながら家賃収入を得て、完済後は毎月の家賃を収入として受け取るイメージです。

また、団体信用生命保険を利用できるケースもあります。これは、ローン契約者が死亡した場合、保険でローン残債が完済される仕組みです。そのため、家族に資産を残せる可能性があります。

不動産は現物資産で流動性が低く、株式に比べ短期の価格変動が小さいことが多いですが、地域や経済状況による下落リスクはあります。「長期的に安定した運用をしたい」と考える人には向いている面もあるでしょう。

もちろん、毎月大きな利益が出るとは限りません。しかし、「将来に向けて家賃収入という収入源を持つ」という意味では、選択肢の一つになる可能性があります。



1室投資には空室や家賃下落のリスクもある

一方で、1室だけの不動産投資には注意点もあります。最も大きいのは空室リスクです。入居者がいなければ家賃収入は入りません。しかし、ローン返済や管理費、修繕積立金は発生します。

特に1室投資では、「収入源がその1室しかない」という点が特徴です。一棟物件のように他の部屋の家賃でカバーできないため、空室時の影響が大きくなります。また、築年数の経過で家賃が下がることがあり、購入時の収支が将来も続く保証はありません。

さらに、設備交換や修繕費が必要になる場合もあります。エアコンや給湯器の交換など、数十万円単位の出費が発生するケースもあります。そのため、「家賃収入だけで簡単に儲かる」と考えるのではなく、長期的な収支を冷静に確認することが重要です。



家計に無理のない範囲で考えることが大切

30代で1室だけの不動産投資を始めることは、決して早すぎるわけではありません。むしろ、長期間運用しやすい点では有利になる面もあります。ただし、大切なのは「無理をしないこと」です。

教育費や住宅購入など、今後大きな支出が増える家庭では、ローン負担が重くなる可能性があります。そのため、空室時でも返済を続けられる余裕があるかを確認しておく必要があります。

不動産投資は、「絶対に成功する方法」ではありません。しかし、長期目線で慎重に取り組めば、将来の収入源の一つになる可能性があります。焦って始めるのではなく、自分の家計やライフプランに合っているかをしっかり考えたうえで判断していきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー