BTSメンバーと2年間共同生活の経験も…韓国歌手、集団食中毒で“命の危機”「本当に死にかけた」

BTSのメンバーと共同生活を送っていたことでも知られる歌手のノ・ジフンが、集団食中毒の被害に遭っていたことを自ら明かした。

高熱や急激な体重減少まで経験したという告白に、ファンからも心配の声が寄せられている。

【画像】ノ・ジフン、BTSメンバーとの“同居写真”を公開

ノ・ジフンは最近、自身のSNSを通じて病院で撮影した写真を公開し、深刻だった体調について伝えた。彼は「記事にもなっていた龍仁（ヨンイン）の集団食中毒」とし、「6日間で体重が6kg減り、熱も40度近くまで上がって下がらなかった。本当に死にかけて生き返った気分だった」と当時を振り返った。続けて、「暑い時期なので、食べ物には気をつけてほしい」と呼びかけた。

これに先立ち、5月11日には京畿道（キョンギド）・龍仁市のあるフランチャイズ飲食店で、多数の利用客が腹痛や嘔吐、発熱など、食中毒が疑われる症状を訴えていたことが伝えられており、現在、保健当局が疫学調査を進めている。

（画像＝ノ・ジフンSNS）

特に食中毒は、夏場の気温上昇とともに細菌の増殖スピードが速くなるため、特に注意が必要な疾患とされている。高熱や激しい腹痛、嘔吐、下痢などの症状が続く場合は、脱水症状のリスクも高まるため、早めの受診が重要だ。

ネットユーザーからは、「40度なら本当に危険だったはず」「6日で6kg減は深刻すぎる」「早く回復してほしい」「夏場の食べ物管理には本当に気をつけないと」など、心配の声が寄せられている。

（写真提供＝OSEN）ノ・ジフン

なお、ノ・ジフンはTV朝鮮の人気オーディション番組『明日はミスター・トロット』で人気を集めた。また、過去にはあるバラエティ番組で、「2年ほどBTSのメンバーたちと宿舎生活をしていた」と明かし、話題を呼んだこともある。

（記事提供＝OSEN）