借金を理由に突如引退を発表…韓国俳優の事務所が激怒「本人の一方的な判断、非常に無責任」

俳優チャン・ドンジュが、借金による芸能界引退宣言をしたなか、所属事務所が強硬対応に乗り出すことを予告した。

去る5月17日、所属事務所マネジメントWは、コメントを通じて「最近、メディアおよびSNSなどで伝えられたチャン・ドンジュの引退発表は、当社といかなる事前の議論や協議もない、俳優本人の一方的な判断だ」として、「契約期間中である俳優としての責任を放棄し、信頼を裏切った非常に無責任な行動だ」と批判した。

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事務所側は、「これにより発生した混乱と被害の責任は、全面的に俳優本人にある」と責任の所在を明確にし、「俳優の独断によって被害を受けた関係者およびパートナー企業の方々と状況の収拾に向けて、最善を尽くしており、本事案について厳重な立場を持って、対応している」と伝えた。

続けて、「現在、チャン・ドンジュとの信頼関係が事実上、回復不可能なレベルに達したと判断している」として、「今後、専属契約の維持を含めたすべての事項を慎重に検討する予定だ」と明らかにした。

これに先立ち、5月15日、チャン・ドンジュは自身のSNSなどを通じて、借金を理由に突然引退を宣言した。

その後、ファンとのライブ配信でも「家族や知人の助けによって、約40億ウォン（約4億円）の借金のうち30億ウォン（約3億円）以上を返済した」として、「毎日、借金のプレッシャーを感じているなかで、正常な俳優活動は不可能だと判断した」と説明していた。

チャン・ドンジュ

なお、チャン・ドンジュは、2017年にドラマ『恋するレモネード』でデビューした後、ドラマ『潜入弁護人〜Class of Lies〜』『君の夜になってあげる』『トリガー』などに出演した。最近、SBS金土ドラマ『今日から“ニンゲン”に転身しました』でヒョン・ウソク役を演じた。

彼は、2月にマネジメントWと専属契約を結んだ後、映画『私たちの次』（原題）の撮影を伝えていたが、突如引退を宣言した。これとともに、俳優の代わりに制作側として投資社を募っていると明かした。