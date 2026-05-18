【フォーミダブル アニバーサリー・メモリーズVer.】 予約期間：7月31日23時59分まで 2027年3月 発売予定 価格：31,900円

海外のホビーメーカー「Myethos」は、フィギュア「フォーミダブル アニバーサリー・メモリーズVer.」を2027年3月に発売する。予約期間は7月31日23時59分まで。価格は31,900円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、イラストリアス級空母の三番艦「フォーミダブル」が着せ替え「アニバーサリー・メモリーズ」の姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

長くしなやかな脚をゆるやかに曲げ、メタリックな額縁の上に優雅に腰掛けた姿を立体化しており、まるで絵画の世界に溶け込んだかのような佇まいが印象的である。

透け感のある髪飾りをあしらったツインテールは、光と影の中で美しいレイヤー感を生み出しており、サテン調のリボンが、ロイヤルレディらしい気品あふれるシルエットを引き立て、純白の布地は柔らかな偏光を帯びて、艶やかな肌をほのかに覗かせている。

流れるように広がるスカートの裾には繊細な光沢が宿り、伏し目がちな眼差しとともに、夢幻的で甘美な雰囲気を漂わせている。

「フォーミダブル アニバーサリー・メモリーズVer.」

スケール：1/7スケール サイズ：全高 約350mm 素材：PVC、ABS、金属

(C)Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd.

※画像はイメージになります。仕上がりのデザイン、プリント加工が異なる場合がございます。予めご了承ください。