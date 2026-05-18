シンガー・ソングライターのＴａｎｉ Ｙｕｕｋｉが１８日までに自身のインスタグラムを更新し、ドラえもんのイベントに訪れたことを明かした。

「１００％ドラえもん＆フレンズ ｉｎ 東京」とイベント名を記し、公式アカウントを添えて紹介したＴａｎｉ。

「のび太くん概念コーデで見に行ってきました」と書き出し、シャツとハーフパンツ姿の、イベントにピッタリの“のび太風”コーデを披露し、注目を集めた。

また、「個人的には原画がよかったな〜細部にこだわりが見えて面白かった！」と感想をつづり、「ドラえもん好きにはたまらない、ドラえもん愛たっぷりのイベントです ９／３０までやっているみたいなのでぜひ行ってみて〜」とまとめた。

この投稿には「のび太くんコーデかわいい！」「ハーフパンツ良きー」「ハーフパンツ姿珍しいね！！」「大人なのびたにくんかっこよくてかわいぃ」「たにくんとドラえもんは感激すぎる」といったコメントが寄せられている。

Ｔａｎｉは、ＴＶアニメ「ドラえもん」のエンディングテーマ「もしものがたり」を書き下ろしており、昨年１０月４日の放送から採用され、２０年ぶりの新エンディングテーマとして話題になっていた。