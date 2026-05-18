

櫻坂46

櫻坂46の15th Double A-side Single『Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?』（6月10日発売）の新ビジュアルと配信ジャケットが公開となった。

今作は坂道グループとしては“初”となる両A面シングルとなり、両楽曲とも二期生・森田ひかるがセンターに座る。表題曲としては11thシングルの『UDAGAWA GENERATION』以来のセンターとなる。

今作の新ビジュアルでは、ベージュやブラウンを基調としたシックな装いで、メンバーが凛とした佇まいを見せている。また、今回の新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開となった。それぞれのメンバーの魅力が存分に伝わる映像に仕上がっている。

さらに、5月19日0時より、「Lonesome rabbit」のMUSIC VIDEOが公開、同時にストリーミング＆ダウンロードの先行配信がスタートする。MUSIC VIDEOは、YouTubeでプレミア公開される。

先月MUFGスタジアム（国立競技場）で開催された5th YEAR ANNIVERSARY LIVEでは、7月から全国6都市12公演のアリーナツアー、そして11月には“6th YEAR ANNIVERSARY LIVE”を千葉県・ZOZOマリンスタジアムにて開催することも発表となった。そして2023年より精力的に活動してきた海外での活動が実を結び、坂道グループ“初”となるアジアツアーの開催も2027年に予定していることが発表となっている。