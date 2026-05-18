タレントの新山千春が17日、自身のアメブロを更新。愛車でキャンプを訪れたことを報告した。

【映像】新山千春、14歳年下夫との写真＆愛車“ランクル70”

「休みの日は愛車のランクル70でキャンプ!!これがわが家の楽しみになりました」と切り出した新山は、「まだまだ始めたばかりの初心者なのであれがない、今度はあれを買いたそう！が毎回見つかってます笑」とユーモアを交えて近況を説明。「大自然の中で鳥の声を聞いて、深呼吸してメイクだって髪型だって、返信だってなんもかんも頑張らなくていい時間!!」と、充実したオフの時間を過ごしていることを明かした。

続けて、キャンプ中には鮎を焼いたそうで「皮パリッパリで身がふっくらしててたまらなかったなぁ」と大満足の様子でコメント。さらに、高校時代の友人が北海道に移住して1人で手作業で作っているという「ナチュラルワイン」を味わったことも報告し、「繊細で綺麗な味がしました」「作り手さんの心を昔から知ってるから、いただく大切さに涙が出て感動した日でした」と心境を吐露した。

ブログではキャンプの様子や鮎を味わう自身の姿、愛車の「ランクル70」など、さまざまな写真を披露している。