フォークシンガー松山千春（70）が17日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。訪中した米国のトランプ大統領の様子に触れた上で、高市早苗首相について言及した。

「テレビで見ると、習近平国家主席はすごかったな。トランプ大統領があんなに小さく見えたのは久しぶりだな。習近平さんが『我が国の14億人とアメリカの3億人、この17億人で世界の世界の平和、安定をやっていきましょう』って言われた時のトランプさんの顔は見てられなかったな」としみじみ語った。

「中国はアメリカとG2、グレイトな国として、2つで世界を、みたいなこと言ってるんだけど、どうもアメリカの方が中国に差を付けられつつじゃないか、みたいな感じだもんな。あれを見て、プーチンはどう思ったんだろうな？ そういうことがいろいろ駆け巡るわけだよ。ということは、世界で中国習近平国家主席が1枚上に出てしまった、それに対して、果たして高市総理はどういう対応を取られるんだろうか」と投げかけた。

「自分の発言によって中国にひんしゅくを買い、冷たくされてるんだけど。その後もアメリカに行って、トランプ大統領と高市さんはいろいろ話したんだろうけど、そのトランプさんが小さくなってしまうような、訪中になったわけだからな。これからのことがどうなっていくのか、ぜひ皆さん、中国が何をやるのか気にしながら」と続けた。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。