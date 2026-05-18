持ち家と必要十分な年金があり、働かなくても穏やかに暮らすことができる。老後不安とは無縁なひと握りの人たち……しかし、そのような人たちでさえ、安定した老後が約束されているわけではありません。見落とされがちなリスクが、ある日突然、人生の歯車を狂わせることもあるのです。年金月17万円の女性とその息子の事例から、穏やかな老後を脅かす“思わぬリスク”を紹介します。

仕送りしてほしい…母からの電話に抱いた“違和感”

ショウタさん（仮名・43歳）は、都内で働く会社員です。妻と2人の子どもとともに、川崎市にあるマンションに暮らしています。一方、ショウタさんの父は3年前に他界しており、埼玉県の実家には、母・カズコさん（仮名・70歳）が一人で生活しています。

先日、カズコさんからショウタさんに一本の電話がありました。

「ちょっと、生活が苦しくて……。申し訳ないんだけど、少し助けてくれない？」

ショウタさんの年収は約1,000万円で妻もパートで働いているため、自分たちの生活に不自由はありませんが、ちょうど子どもたちの教育費がかかる時期のため、家計に余裕があるわけではありません。

他方、カズコさんは年金生活とはいえ、自身の年金と遺族厚生年金を合わせれば月額17万円の収入があるはずです。

「どうしたの母さん、なんでお金が必要なの？」とショウタさんが聞いても、あいまいな返答しかありません。

不審に思ったショウタさんは早速その週末、半年ぶりに実家に帰ることにしました。

ショウタさんが実家で目にした「まさかの光景」

玄関を開けてまず目に飛び込んできたのは、廊下の奥までうず高く積み上がった段ボールでした。

「なんだこれ……」

カズコさんは気まずそうに答えます。

「この前、ショウタに教えてもらったあれで注文した商品なんだけど、頼んでないのにまた届いたのよ……」

思い返せば半年前、車の運転ができないカズコさんを気遣い、「重いものや大きな日用品はネットで買えるよ」と、ネット通販のやり方を伝授していたのでした。

実家付近は近年、大きな駐車場を備えた商業施設が建った代わりに、徒歩圏内にあった商店は軒並み閉店。そのため、カズコさんにとってネット通販は日々の生活の救世主でした。

“慣れ”が油断に…カズコさんの誤算

はじめはこわごわ注文していたカズコさんも、その便利さと手軽さにハマってしまいます。日用品のみならず、家電や化粧品、サプリメントにいたるまで、少しでも「良さそう」と思ったらすぐに購入するように。そのなかに意図せず定期購入となっていた商品もあったようで、解約の仕方がわからないまま商品がどんどん届いた結果、家のなかが段ボールの山となっていたのでした。

自分がネット通販を教えたことが、結果的に母を追い詰めてしまったのではないか――。

ショウタさんは後悔の念とともに、買い物難民の母を今後どう支えていけばいいのか悩んでいるといいます。

ネット通販のトラブル回避策

買い物難民となりやすい高齢者のQOLを維持するうえで、ネット通販が便利で有効な手段であることは間違いありません。

一方、消費者庁「令和5年版消費者白書」によると、65〜74歳までの消費者トラブルとして「インターネット通販」の割合が高くなっているそうです。

では、高齢者のネット通販トラブルを防ぐために、どのような対策をとればよいのでしょうか。

1．家計の現状把握とカード管理

まずは、カズコさん自身に家計の現状を具体的な数字で把握してもらうことが大切です。通帳の記帳を行い、クレジットカードの引き落とし額を確認して「いくらまで使っていいのか」を親子で一緒に決めましょう。

ネット通販に歯止めが利かなくなる要因のひとつは、お金を使っている感覚が薄れることです。クレジットカードの利用限度額を下げるなど、物理的な対策を検討しましょう。

2．ネット通販の代替案を検討

ネット通販は、買い物難民にとって強い味方である反面、広告の誘惑や定期購入の罠にハマりやすい点はデメリットです。そこで、より安全な買い物手段への移行を検討しましょう。

たとえば、ネットスーパーへの切り替えや、カタログ注文による戸別配送などがひとつの手です。

3．見守りの仕組み化

離れて暮らす親を支えるためには、子どもが親を遠隔で見守る仕組みを作るといいでしょう。具体的には、カズコさんのECサイトのアカウントをショウタさんが共有して、買い物履歴を確認できるようにすれば、早期に異変に気づくことができます。注文確認メールの受取先をショウタさんに設定しておくことなども有効です。

また、親から仕送りや援助を求められた際に安易にお金を送金してしまうと、本来必要のない商品を買ってしまうことにもなりかねないため、どうしても必要なものは現物支給にしたほうが安心です。

「注文を取りやめる勇気」も必要

その後、カズコさんから話をひと通り聞いたショウタさんは、まずは定期購入になっているものを探し出して解約手続きをしました。なかにはすぐに解約できない商品もあったり、解約方法がわからなかったりするものもあって骨が折れる作業でした。

すでに届いている商品については、すぐに開封してなにがあるのかをカズコさんに認識させました。これらの作業は数日がかりだったそうです。

ネット通販は便利で、上手に使うことができれば生活の質を高めてくれます。しかしその反面、トラブルに巻き込まれるケースが増えているのも事実です。

トラブル回避のためには、注文時に最終画面までしっかり確認することはいうまでもありませんが、もし少しでも不安があったり、内容がよく理解できなかったりする場合は、思い切って注文を取りやめる勇気も必要です。

万が一トラブルに遭ってしまったり、不安や疑問が生じたりしたときは、ひとりで抱え込まず、家族や身近な人、あるいは消費生活センターなどの機関に相談するようにしましょう。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表