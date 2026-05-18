＜有害図書じゃないのに＞幼少期から漫画を知らず良い作品がわからない！子どもにオススメの漫画は？
「自分の好みや価値観を形成したものは？」と聞かれたら、あなたはなんと答えますか？ アニメやゲームだったり小説や絵本だったり……いろいろ出てきそうですね。今回はそのなかのひとつをテーマに、とあるママから質問が寄せられました。
『あなたがわが子に読んでほしい漫画があったら教えてください』
自身は幼い頃から漫画に触れず成長してきたと話す投稿者さん。しかしわが子が少しずつ漫画に興味をもちはじめたようでお困りなのだとか。漫画というジャンルに触れてこなかったせいで、読ませたい漫画どころか、読ませない方がいい漫画すらわからないのだそう。そこでママスタコミュニティにいるママたちへ相談にやってきたようです。
『読ませない方がいい漫画なんてないよ』
何を読ませたいか、どのような作品をわが子に与えるのか。そして、もっとも気になるのは“読ませない方がいい漫画”はどれか、でしょうか。しかしママたちからは、「読ませない漫画はない」という声がいくつか寄せられました。
『読ませない方がいい漫画なんてないんだよ。いろいろな作品に触れて、そこから自分の好みのものを見つけていくんだから』
子どもに与えるものを選ぶとき、誰目線で選ぶかは今後の人格形成や好みに大きな影響を与えるのかもしれません。だからこそ、あまり“親目線”で作品を取捨選択しない方がいいとママたち。さまざまな作品や画風、ジャンルに触れることで、自分が何を好きで、何が好きではないかがわかる。これは大きな収穫といえるのかもしれませんね。とはいえ、何でもかんでも子どもの好きに選ばせると大変なことになるのも事実でしょう。
『「読ませない方がいい」っていうのは、各家庭によって基準が違うんだよね。だから親である投稿者さんたちの基準をまず決めた方がいい。わかりやすいところだと、暴力やグロ・性表現……とかかな。このあたりはそれぞれの家庭によって許容範囲が異なるからね』
わが子に何かを与えるときは、親がどのような内容であるかをきちんと吟味してからがいいとの声も。これは漫画やアニメだけでなく、ゲームや配信されている動画も同様かもしれません。また、できるだけジャンルや内容に“偏り”が起こらないようにすることもポイントなのだそう。多くの出会いと経験を経て、子どもたちは自分の好きを確信し、そこから何かを読み取り・汲み取り心の成長を遂げていきます。難しいようにも思えますが、「悩んだときは親子で一緒に楽しめる作品からはじめればいい」とママたちは考えているようですよ。
わが子への“オススメ漫画の選び方”
投稿者さんのお子さんの年代がわからなかったため、ママたちはさまざまな作品を紹介するとしたのでしょうか。年代ごとやジャンルごと、多岐にわたる漫画紹介で大盛りあがり。しかし、漫画に馴染みがない投稿者さんには、作品名の羅列は難易度が高いかもしれませんね。そこで、“選び方”についてのアドバイスを参考にしてみましょう。
『投稿者さんのお子さん世代がもっとも読みそうな漫画雑誌を与えてみる。いきなり単行本から、しかも親が勧める漫画っていうのは、過干渉な気がする』
『図書館に置いてあるような作品からスタートしてみては？ 古くても考えさせられる作品が結構あるよね。あと、アニメ化されている作品の原作だと、内容がわかるから安心感がある。アニメを見れば「これはちょっと」って作品は避けやすいしね』
非常にわかりやすいアドバイスですね。漫画雑誌系は、作品がいろいろ掲載されていますので、読んだ子ども自身が取捨選択できる。ただ流行りがあるため、似通った作品があるかもしれません。しかし、子どもたちを飽きさせない工夫がされていますのでその点は問題ないかも。また図書館の蔵書や、人気アニメの原作をオススメしてくれたママもいました。
『せっかくなら友だちと語りあえる漫画がいいよね。単純に近年人気の漫画とかでもいいと思う』
『まわりのママ友に「何を読ませている？」って聞いてみるといいよ。他には、子ども自身が友だちから「〇〇おもしろいよ」って聞いて自分も読みたくなったなら、その作品にしてもいいんだろうね』
今流行りの漫画に飛びついたっていいのです。そのおかげでコミュニティが広がる可能性もありますし、お友だちと一緒に作品について語り盛り上がることは、なんとも言えない至福のひとときになるでしょう。大規模な作品の場合、漫画やアニメだけでなく、映画やノベライズとしてもメディア展開しているケースも珍しくありません。少々親目線の話になりますが、学習系のコンテンツとのコラボをしている作品もありますので、学習につなげるきっかけにもなりそうです。
親子で本屋さんや図書館へ行ってみよう！
『自分はかなりの漫画好きで、幼少期からいろいろな作品を読んだけど「読んで自分に悪影響があった」作品はない。親も「本なら何でもいい」って与えてくれていたから、みんな自分の知識や思考材料の糧になっているよ』
『どれを読ませたらいいかと親が選別するよりも、本人が興味をもった漫画を読ませたらいいのではないかな』
親が読ませたい漫画より、子どもが自ら選ぶことの大切さを重要視する声が目立った今回のトークテーマ。筆者もかなりの漫画好きな方に入りますが、ママたちの声には共感する点が多くありました。なんでもかんでもいいとは言えませんが、子どもが自分の目で見て、考えて選ぶ作品にはきっと意味があるのではないでしょうか。選ぶためには情報収集あるのみです。図書館や本屋さんに行くもよし、書店員さんのオススメ作品紹介動画を見るもよし。手段はいろいろありますので、ママたちの声を参考にしながら、新しい世界の扉を開けるべく、一歩踏み出してみてください！ 素敵な物語との出あいがありますように。