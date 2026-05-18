桑木志帆が今季初Vで4位浮上 佐久間朱莉が首位キープ【メルセデス・ランキング】
国内女子ツアー第10戦「Sky RKBレディスクラシック」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。
【写真】19歳のベストルーキーに賞金30万円
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今季初優勝で通算4勝目を挙げた桑木志帆が200ptを獲得。今季累計629.55ptとし、4人抜きとなる4位に浮上した。2位に入ったウー・チャイェン（台湾）は120ptを加算し、累計431.21ptで9位に浮上。3位の一ノ瀬優希も90ptを獲得し、63位から42位（累計147.66pt）へ急浮上した。昨季年間女王の佐久間朱莉は18位タイで22ptを加算。累計960.12ptでランキング1位をキープした。菅楓華が累計742.18ptとし、高橋彩華（732.55pt）をかわして2位に浮上した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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