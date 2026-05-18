フジテレビ系で16日に生放送され、結成18年目のコンビ、トットが頂点に立った「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」（午後6時半〜11時10分）の平均世帯視聴率が5・2％だったことが18日、ビデオリサーチの調べで分かった。

個人視聴率は3・2％。視聴占拠率は12・6％だった（いずれも関東地区、速報値）。

トットは第1試合でザ・パンチに293点で勝利し、準決勝では喫煙をネタに292点を獲得しリニアを撃破。金属バットと激突した決勝では家庭をテーマにネタを構成し、架空の妻子を想像した会話などを繰り出し笑いをさらった。金属バットの264点に対し281点を獲得して優勝した。

また同時間帯に放送された、元NHKのフリーアナウンサー和久田麻由子（37）がメインキャスターを務める日本テレビ系報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）は世帯3・7％で前週と変わらず、個人2・2％。安住紳一郎アナウンサー（52）が総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）も世帯10・0％で前週と同じ、個人も5・9％で、裏番組に大きな変動はなかった。