食事中や日常で取り入れたい水の飲み方とは！？【小児科医ママが教えたい　体・脳・心を育てる！子どもの食事】

食事中や日常で取り入れたい水の飲み方

ふだん飲むならお水を

食事中や日常には「水」を

前項目で紹介したとおり、カフェイン入りの飲み物を日常的に摂取すると、子どもの健康に影響を与えることがあります。スポーツドリンクなどの清涼飲料水も糖質が多く、毎日大量に飲むのはおすすめできません。

それではふだん何を飲めばいいのかというと、答えは「水」です。日本は世界的にも海水技術が進んでおり、水道水をそのまま飲むことができます。ペットボトルやウォーターサーバーの水も、口当たりがよくおいしいうえに、ほかの飲み物に比べれば割安です。

何より、カフェインや糖質などが含まれていないため、子どもにも安心して与えることができます。食事中に飲んでも、味を邪魔することもありません。

「水」って、どれくらい飲めばいいの？

1日に必要な水分量は、年齢と体の大きさによって変わります。下に目安となる量を掲載していますが、ここには食事に含まれる水分量も加味されています。1日の食事に含まれる水分量は、おおよそ800mLから1Lくらいなので、こちらを引いた量が「飲んで摂る水分量」となります。

たとえば7歳で体重25kgの子どもなら、70mLx25 （kg）=1750mLとなり、食事以外で800mL程度の水分が必要になることがわかります。もちろん、その日に食べるものは天候、子どもの体調などにもよるので、この数字はあくまで目安として考えておきましょう。

1日に必要な水分量の目安体重1kg あたり）

●乳児 150mL

●幼児 100mL

●～6歳 90～100mL

●～10歳 70～85mL

●～14歳 50～60mL

参考：「熱中症の予防 3本の矢（衣食住）水分補給」 糸数智美 チャイルドヘルスVol.14 No.7

【出典】『小児科医ママが教えたい 体・脳・心を育てる！子どもの食事』著：工藤紀子