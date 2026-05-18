【感動】フランス料理で大失敗…！天才シェフが教える「本当のテーブルマナー」に思わず納得

高級フレンチでの食事。

ナイフやフォークの使い方が気になって、せっかくの料理を心から楽しめなかった経験はありませんか？

今回は、大人気料理漫画『ザ・シェフ』第8話「テーブルマナー②」のエピソードから、私たちが忘れがちな「マナーの本質」をご紹介します。これを読めば、次のディナーがもっと楽しくなるはずです！

食べにくいフレンチに大苦戦！

漫画『ザ・シェフ』（原作：剣名舞、劇画：加藤唯史）の第8話では、社長一家が天才シェフ・味沢匠の料理を食べに訪れるシーンが描かれます。

しかし、テーブルに並んだのは「エスカルゴ」「殻つきの伊勢エビ」「骨を取っていない丸ごとの舌ビラメ」といった、わざと食べにくく調理された料理ばかり。

由美は、ナイフやフォークを上手く使えず、お皿にカトラリーをぶつけて音を立てたり、服を汚したりと大失敗をしてしまい、ショックのあまり席を立ってしまいます。

天才シェフが語る「マナーの真髄」

形式的なマナーを守れなかった由美ですが、主人公の味沢匠はそんな彼女を全く責めません。

それどころか、味沢はこう言い放ちます。

「古いしきたりや細かいルールなどはどうでもいい事なんだ」

「もし本当のテーブルマナーがあるとするならば、それは同席した人間や料理人に対する心遣いだけだ」

一番のマナーは「ソースをきれいに平らげる」こと？

味沢によれば、フランス料理において「ソースは命」。

由美はマナーこそ失敗したものの、出された料理のソースをきれいに平らげていました。

味沢は、その自然な振る舞いこそが「料理人に対する最大の心遣い」であり、美しいマナーであると称賛したのです。

まとめ

ナイフを外側から使う、スープの音を立てないといった基本はもちろん大切ですが、一番大切なのは「料理人や同席者への感謝と思いやり」。

形にとらわれすぎてガチガチになるよりも、目の前の料理を美味しくいただくことこそが、最高のマナーなのかもしれませんね。