【感動】フランス料理で大失敗…！天才シェフが教える「本当のテーブルマナー」に思わず納得
高級フレンチでの食事。
ナイフやフォークの使い方が気になって、せっかくの料理を心から楽しめなかった経験はありませんか？
今回は、大人気料理漫画『ザ・シェフ』第8話「テーブルマナー②」のエピソードから、私たちが忘れがちな「マナーの本質」をご紹介します。これを読めば、次のディナーがもっと楽しくなるはずです！
食べにくいフレンチに大苦戦！
漫画『ザ・シェフ』（原作：剣名舞、劇画：加藤唯史）の第8話では、社長一家が天才シェフ・味沢匠の料理を食べに訪れるシーンが描かれます。
しかし、テーブルに並んだのは「エスカルゴ」「殻つきの伊勢エビ」「骨を取っていない丸ごとの舌ビラメ」といった、わざと食べにくく調理された料理ばかり。
由美は、ナイフやフォークを上手く使えず、お皿にカトラリーをぶつけて音を立てたり、服を汚したりと大失敗をしてしまい、ショックのあまり席を立ってしまいます。
天才シェフが語る「マナーの真髄」
形式的なマナーを守れなかった由美ですが、主人公の味沢匠はそんな彼女を全く責めません。
それどころか、味沢はこう言い放ちます。
「古いしきたりや細かいルールなどはどうでもいい事なんだ」
「もし本当のテーブルマナーがあるとするならば、それは同席した人間や料理人に対する心遣いだけだ」
一番のマナーは「ソースをきれいに平らげる」こと？
味沢によれば、フランス料理において「ソースは命」。
由美はマナーこそ失敗したものの、出された料理のソースをきれいに平らげていました。
味沢は、その自然な振る舞いこそが「料理人に対する最大の心遣い」であり、美しいマナーであると称賛したのです。
まとめ
ナイフを外側から使う、スープの音を立てないといった基本はもちろん大切ですが、一番大切なのは「料理人や同席者への感謝と思いやり」。
形にとらわれすぎてガチガチになるよりも、目の前の料理を美味しくいただくことこそが、最高のマナーなのかもしれませんね。