元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が18日、Xを更新。通販サイトをめぐる不正アクセスについてを報告した。

中川は「通販サイトから身に覚えのない住所変更完了のお知らせメールが届いたので一旦メールは閉じ、ブラウザからマイページにログインし確認したら、実在する全く知らない住所に変更されていてゾッとしました...」と出来事を報告。「即スクショし、パスワードを変更、そして住所を戻しました」と対応についても説明したが、「これはどこに通報すればいいのか...」と困惑する様子をうかがわせた。

この投稿にフォロワーからは「まずは通販サイトですかね。そのアカウントは使わず別のアカウントを作成したほうがよいかもです」「そうそう、それとね、そのサイトにクレジットカード登録されているのなら登録しているクレジットカード利用停止するです」「不正アクセスされているので、まずはその通販サイトの問い合わせ窓口に連絡でしょうか。個人情報法に違反していますので、相談するなら弁護士？ちなみに金銭的な被害がないか、クレジットカードの利用履歴は調べましたか？」といった助言が多数寄せられた。