「ホワイトソックス９−８カブス」（１７日、シカゴ）

ホワイトソックスがサヨナラ勝ちで貯金を今季最多の「２」とした。試合後、チームは次なる戦いの舞台となるシアトルへ移動。空港での様子が公開され、村上宗隆内野手は侍ジャパンのハンドバッグを手に飛行機へ乗り込んだ。

球団のジャージーにサングラスを合わせ、カメラに向かってにこやかにサムアップポーズを繰り出した村上。左手にはお気に入りとなっている侍ジャパンのハンドバッグを持っていた。

村上とともに快進撃の立役者になっているモンゴメリーはリュックを背負ったさわやかないでたち。チームが好調なこともあり、選手たちは笑みを浮かべながら飛行機へ乗り込んだ。

この日の村上は九回に二塁打を放つなど５打数１安打。２戦連発はならなかったが、ア・リーグ本塁打王の座を守っている。チームも３点リードの九回に追いつかれ、延長十回に勝ち越しを許したが、サヨナラ２ランが飛び出しての劇勝。シカゴ対決に勝ち越し、貯金を今季最多の２とした。ア・リーグ中地区首位のガーディアンズを１ゲーム差で追走しており、さらに勢いが生まれそうな劇的なサヨナラ勝ちだった。