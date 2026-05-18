フォークシンガー松山千春（70）が17日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。訪中した米国のトランプ大統領について言及した。

「倉敷、広島でコンサートをやっている時に、アメリカのトランプ大統領が中国を訪問しまして。習近平国家主席といろいろ会談を持ったわけですけども」と切り出した。

「テレビで見ると、習近平国家主席はすごかったな。トランプ大統領があんなに小さく見えたのは久しぶりだな。習近平さんが『我が国の14億人とアメリカの3億人、この17億人で世界の平和、安定をやっていきましょう』って言われた時のトランプさんの顔は見てられなかったな」としみじみ語った。

「あとは台湾問題。すごい執着心で、やっぱりアメリカの大統領との会談なんだけど、その仲でこれほど台湾について、あからかまに言ったのは初めてじゃないかな。おかけでトランプ大統領、台湾のこと言われちゃったら、何も言えなくなってな。本当はこういうことがなかったら、台湾に1兆何千億かの武器を売るっていう約束をしてたわけだから。それが習近平さんが『台湾のことは我々に任せてくださいよ』みたいな形に言ったばかりに。果たして、1兆何千億かの武器をそのまま売るのか。本人も帰る飛行機の中で記者に質問されて『売るかもしれないし、売らないかもしれないし』みたいな。急に言い始めたけどな。普通のトランプさんだったら、あんなこと絶対あり得ないって」と指摘した。

「たとえ、相手が習近平国家主席だったとしても、『台湾が必要としている武器はアメリカの武器ですから。それはしっかりと売らせてもらいます』ぐらいのことは言ったはずだもんな。それが何も言えなくなってしまった。本当にびっくりしましたね」と語った。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。