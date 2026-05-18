「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１０時現在で、イー・ギャランティ<8771.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



１８日の東京市場で、イー・ギャラは反発。１５日取引終了後に公表した２７年３月期通期の連結業績予想が買い手掛かりとなっているようだ。



今期の売上高は前期比７．９％増の１１９億円、営業利益は同５．７％増の５５億円を見込み、年間配当は前期比４４円増配の８４円（中間配、期末配ともに４２円）を計画。既存顧客の契約更新率を維持しつつ、営業資源の拡大と早期戦力化を継続することで新規契約を拡大するとしている。また、株主還元方針を変更し、これまでの「配当性向５０％以上を目標」から「配当性向１００％を目安」として配当を実施するとしている。



出所：MINKABU PRESS