保土谷化学工業<4112.T>が大幅続落している。前週末１５日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高５２０億円（前期比８．２％増）、営業利益３４億円（同８．４％減）、純利益１３億円（同５７．４％減）と減益予想であることが嫌気されている。なお、年間配当は前期比１０円増の６０円を予定している。



フラモケム社の連結子会社化による収益への寄与で売上高は増収を見込むものの、将来の成長に向けた企業買収に伴う一過性費用の発生に加えて、緊迫化する中東情勢を背景とした原価上昇や物流コストの増加、需要変動のリスクを織り込んだとしている。



なお、同時に発表した２６年３月期決算は、売上高４８０億４０００万円（前の期比１．１％減）、営業利益３７億１１００万円（同２３．９％減）、純利益３０億５４００万円（同３．９％減）だった。機能性色素セグメントの色素材料が、アルミ着色用染料などの需要増加により伸長したものの、機能性樹脂、アグロサイエンス及び基礎化学品セグメントでの販売が減少した。



出所：MINKABU PRESS