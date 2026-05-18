【今夜放送『CDTVライブ！ライブ！』出演者＆歌唱曲】SEKAI NO OWARIは豪華6曲をフルサイズライブ

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5月18日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

EXILE B HAPPY「EXILE B おっぱっぴー ～風の船～ (feat. 小島よしお)」

NCT WISH「Ode to Love」

Creepy Nuts「Fright」「二度寝」

超特急「ガチ夢中！」

なにわ男子「ビーマイベイベー」

NEWS（歌唱曲未発表）

日向坂46「Kind of love」

山下智久「声(feat. JUNGWON of ENHYPEN)」

緑黄色社会「章」

※アーティスト名五十音順

【マンスリーライブ】最終週 SEKAI NO OWARI フェス

「RPG」「最高到達点」「silent」「サザンカ」「スターライトパレード」「幻の命」

【踊ってみた！】

LDH選抜メンバー「AIZO」（King Gnu）

※参加者は以下

中務裕太（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、世界（EXILE/FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、HINATA・TAKI・SHIGETORA（THE JET BOY BANGERZ）

■SEKAI NO OWARIが「EKAI NO OWARI フェス」を開催

音楽番組史上初、アーティストが1ヵ月間毎回出演してライブを届ける大反響企画「マンスリーライブ！」。最終週となる今回は、「SEKAI NO OWARI フェス」」を開催。「RPG」「最高到達点」「silent」「サザンカ」「スターライトパレード」「幻の命」の豪華6曲をフルサイズで披露する。

Creepy Nutsは、火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌「Fright」をテレビ初披露。そして2024年に大ヒットしたドラマ『不適切にもほどがある！』の主題歌「二度寝」をフルサイズでパフォーマンスする。

山下智久は主演映画の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」をフルサイズでテレビ初歌唱。グローバルグループENHYPENのリーダーJUNGWONがフィーチャリングで参加しており、今回はふたりでの歌唱を披露する。

緑黄色社会は最新曲「章（しるし）」、なにわ男子はメンバーの高橋恭平主演映画のために書き下ろされた「ビーマイベイベー」、日向坂46は四期生の藤嶌果歩が自身初となる単独センターを務める「Kind of love」、11月の東京ドーム公演が完売し追加公演も決定した超特急は「ガチ夢中！」、EXILE B HAPPYは子どもも楽しめるハッピーな応援ソング「EXILE B おっぱっぴー ～風の船～（feat. 小島よしお）」をそれぞれフルサイズテレビ初披露。

また、NCT WISHは1stフルアルバムのタイトル曲「Ode to Love」を日本のテレビ初披露する。

■LDH選抜メンバーが「AIZO」（King Gnu）に挑戦

そして、人気企画「踊ってみた！」ではLDH選抜メンバーが「AIZO」（King Gnu）に挑戦。GENERATIONSから中務裕太、THE RAMPAGEから浦川翔平、EXILE/FANTASTICSから世界、PSYCHIC FEVERから小波津志、THE JET BOY BANGERZからHINATA・TAKI・SHIGETORAという総勢7名のダンス自慢が揃い踏みする。

さらに、NEWSは1年9ヵ月ぶりに赤坂のライブハウスに登場。歌唱曲にも注目だ。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

05/18（月）19:00～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/