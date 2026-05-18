日本の街中で「一瞬で台湾人を見分ける方法」が話題に―台湾メディア

台湾メディアの中時新聞網はこのほど、日本の街中で台湾人を見分ける方法がネット上で話題になっていると伝えた。

記事によると、SNS・Threads（スレッズ）で台湾人女性が「日本の街中で一瞬で台湾人を見分ける方法。それは、（台湾人は）みんな（首や肩から下げられる）スマホストラップを使っていること」と投稿。自身も外出時に使用しており、必要な時にすぐスマホを取り出せて便利だと説明した。

これに対し、ネットユーザーからは「日本人も普通にスマホストラップ使ってるよ」「日本でもかなり一般的。特に女性がよく使ってる」「私の日本人の友達もみんなスマホストラップ使ってる」「日本ではベビーカーを押したママさんたちがよく使ってるよ」といった声が上がった。

また、「日本人もよく使うけど、台湾人と違ってフリルやパール付きみたいな派手系デザインが多い」「日本人はストラップに大量のキーホルダーも付けてたりする」との意見も。

このほか、台湾人の見分け方として「スマホ画面で株価を見てたら台湾人」「台湾人は本当に株を見るのが好きだからね」との意見や、「ドリンク用の持ち帰り袋を持ってるのは台湾人特有だと思う」「私はバッグにドリンクホルダーを付けてる。台湾人しか持ってないって聞いた」との意見も見られたという。（翻訳・編集/北田）