俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は17日、第19話が放送され、主人公・羽柴小一郎が父になる姿が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第19話は「過去からの刺客」。織田信長（小栗旬）は嫡男・織田信忠（小関裕太）に家督を譲り、安土に天下一統を見据えた巨大な城を造り始める。羽柴秀吉（池松壮亮）は柴田勝家（山口馬木也）を総大将とした上杉攻めに加わるが、作戦をめぐり対立してしまう。一方、慶（吉岡里帆）に他国の武将と内通しているという疑いがかかり、羽柴小一郎（仲野太賀）は彼女が密かに足を運んでいるという村へ向かう。小一郎は妻がひた隠しにしていた悲しい過去を知り…という展開。

慶と、美濃・斎藤家の重臣だった亡き前夫・堀池頼広の間に一人息子・与一郎（高木波瑠）がいることが判明。小一郎は義父母・堀池頼昌（奥田瑛二）絹（麻生祐未）を説得し、与一郎を養子に迎えた。慶とも“真の夫婦”になった。

親子水入らずの庭に、彼岸花とみられる赤い花が咲き誇る。不吉な別名を多く持つ花とあり、SNS上には「新しい家族になった小一郎たち3人の周りに咲く彼岸花…何か不吉な暗示なの？」「画面にやたらと映る彼岸花が何かを暗示しているようで心配、不穏…単なる季節感であってくれ」「幸せな家族になったばかりの小一郎一家のシーンに、彼岸花を挟んでくる鬼演出・鬼脚本」などの声が上がった。

与一郎は豊臣秀長と正妻・慈雲院殿との間の長男で、実子とされる。1582年（天正10年）に夭逝しているため「与一郎の将来を思うと、つらい」「彼岸花、与一郎は（小一郎に）似る前に…」「この世界線の与一郎、どうか長生きするのです」などの投稿も。今作の与一郎はどのように描かれるのか。

次回は24日、第20話「本物の平蜘蛛」が放送される。