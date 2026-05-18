フォークシンガー松山千春（70）が17日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。兄弟フォークデュオ、狩人の加藤久仁彦と、弟の加藤高道について言及した。

松山は現在、春の全国ツアーを開催中。今週は19日に愛知県刈谷市、21日には名古屋市でライブを開催する。愛知県に縁のあるミュージシャンとして、狩人の名前を挙げた。

「愛知県内で岡崎市出身。加藤久仁彦君、加藤高道君。兄弟と言っただけであのグループかな？って分かる方は素晴らしい。俺、分からなかったから」と切り出した。

「狩人というグループは岡崎市出身で。マネジャーに『何だよ、お前。兄弟なのにつながりのない名前だね。久仁彦、高道って何かつながりないぞ？』みたいな。って言ったら『どこの家だってそうじゃないですか？ 自分の家だってそうじゃないですか。本人千春で弟アキヒトじゃないですか。だいたいどこだって違った名前になりますよ』って諭されました」と語った。そして狩人の代表曲「あずさ2号」を放送した。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。