元モーニング娘。の石黒彩（48）が18日までにインスタグラムを更新。2月17日に56歳で亡くなった夫でロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんのお別れの会を終え、思いをつづった。

お別れ会は14日に都内で行われ、LUNA SEAのメンバーら関係者約1000人が参列した。石黒は「先日、『真矢お別れの会』にお集まりいただいた皆様お花、メッセージを下さった方々 本当にありがとうございました。3月の献花式に集まって下さったファンの皆様にも改めて感謝を伝えたいです。本当にありがとうございました」と感謝し、「どれだけ真矢が皆様に愛されていたかを実感する日々です。そんな彼の側にいられたおかげで私にも沢山の縁が繋がり『一緒に頑張ろう』と手を引いてくれる方が今もみんなで私を支えてくれています。感謝しかありません」とつづった。

続けて「あれから、たくさん泣きました」と悲しみを振り返りつつ、「でもそれ以上にたくさん笑いました。真矢くんの思い出をみんなで語り合うとみんな泣きながら大爆笑。笑える話しばかりなんです。なんて素敵な時間だろうと思います」としみじみ。「私も真矢くんのようにこれからの日々を『幸せだなぁ豊かだなぁ』と笑顔で大切に過ごして行きたいと思っています。そしてもちろんLUNA SEAを全力応援します!」とつづった。