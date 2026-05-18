【新作ガシャポン】ノンタンのミニチュアが入った「パッケージミニチュアコレクション」発売!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ノンタン パッケージミニチュアコレクション」を2026年5月 第3週 より発売する。全8種で価格は400円。
2026年5月 第3週 発売「ノンタン パッケージミニチュアコレクション」(全8種・400円)
「ノンタン パッケージミニチュアコレクション」は、ノンタンのブリスターパッケージ入りミニチュアチャームが登場。
○ラインナップ
ノンタン
うさぎさんＡ
うさぎさんＢ
うさぎさんＣ
タータン
くまさん
ぶたさん
たぬきさん
ノンタン
うさぎさんＡ
うさぎさんＢ
うさぎさんＣ
タータン
くまさん
ぶたさん
たぬきさん
2026年5月 第3週 発売「ノンタン パッケージミニチュアコレクション」(全8種・400円)
「ノンタン パッケージミニチュアコレクション」は、ノンタンのブリスターパッケージ入りミニチュアチャームが登場。
○ラインナップ
ノンタン
うさぎさんＡ
うさぎさんＢ
うさぎさんＣ
タータン
くまさん
ぶたさん
たぬきさん
ノンタン
うさぎさんＡ
うさぎさんＢ
うさぎさんＣ
タータン
くまさん
ぶたさん
たぬきさん