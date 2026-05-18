バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ノンタン パッケージミニチュアコレクション」を2026年5月 第3週 より発売する。全8種で価格は400円。

2026年5月 第3週 発売「ノンタン パッケージミニチュアコレクション」(全8種・400円)

「ノンタン パッケージミニチュアコレクション」は、ノンタンのブリスターパッケージ入りミニチュアチャームが登場。

○ラインナップ

ノンタン

うさぎさんＡ

うさぎさんＢ

うさぎさんＣ

タータン

くまさん

ぶたさん

たぬきさん

ノンタン

うさぎさんＡ

うさぎさんＢ

うさぎさんＣ

タータン

くまさん

ぶたさん

たぬきさん