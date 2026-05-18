シンガー・ソングライターのチャーリーxcxが、イギリス初のコンシューマー・テクノロジー・ブランド「Nothing」のブランドアンバサダーに就任した。アルバム「ブラット」で世界的なブームを巻き起こし、モキュメンタリー「the moment／ザ・モーメント」の日本公開も6月5日に控えるチャーリーが、スマートフォンやワイヤレスヘッドホンなどで知られる同ブランド初となるグローバルアンバサダーとなった。



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今回の発表にあたり、チャーリーはこうコメントを出している。「私は何かを作るとき、いつも『その作品が世界の中でどう体験されるか』を考えています。Nothingのヘッドホンは、サウンドもデザインも本当に気に入っています。クリエイターを大切にする姿勢は、パートナーと仕事をする上で私がとても大切にしていることです」



チャーリーはザ・ウィークエンド、スウェディッシュ・ハウス・マフィアらも株主に名を連ねる同ブランドの今回のキャンペーンで、「the moment／ザ・モーメント」や新曲「Rock Music」のミュージックビデオも手がけている長年のコラボレーター、エイダン・ミザリ監督とタッグを組んでいる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）