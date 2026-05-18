俳優の山粼賢人（31）が12日、都内でスイスの高級腕時計ブランド「ウブロ」の新製品「ビッグ・バン リローデッド」のイベントに出席した。

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ブランドアンバサダーの山粼は同製品を着用し「すげぇカッコイイ」と絶賛。リローデッドにちなみ、ターニングポイントについて聞かれると、山粼は映画「キングダム」1作目の写真を紹介。「大きな挑戦となった作品ですね。1作目での経験が、俳優としての可能性を広げるきっかけとなり、その積み重ねが現在の自分、そしてこの夏に公開されるシリーズ5作目へとつながっています」と語った。

山粼といえば来年のNHK大河ドラマ「ジョン万」の主人公に抜擢されたことも発表され、飛ぶ鳥を落とす勢いの俳優だが、その昔、2014年ユーキャン新語・流行語大賞では「壁ドン」で受賞し、若手イケメン俳優として話題に。「キングダム」「ゴールデンカムイ」「ジョジョの奇妙な冒険」「今際の国のアリス」などマンガ原作作品の主人公が多いのも特徴的である。マンガ原作の映像化は、愛読者が多い反面、読者の思うイメージが壊れるなど、否定的な意見が浮上することも少なくない。

「山粼さんはどんな作品でも主人公のイメージを壊さない。ビジュアルのパーフェクトさに加えて、アクションなど期待以上のパフォーマンスでこなしている。また、熱愛が浮上しても噂程度で別の情報で作品に影響しないから、マンガの読者も作品に集中できるというのも大きい。だからこそ『キングダム』も5作目まで継続できるんです」（映画関係者）

制作費が大幅削減され、大作は人気マンガ原作ばかりの今、山粼賢人のニーズはまだまだ高まりそうだ。

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