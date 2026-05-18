名古屋マリオットアソシアホテルにて、サンリオキャラクターズのアイドルユニット「きゅあかわきゅーと！」のライブショーを公演。

初の名古屋公演となる「きゅあかわ！ふぇすてぃばる！」では、メンバーとのハイタッチ会やブッフェスタイルの食事で、大人も子どもも楽しめます☆

名古屋マリオットアソシアホテル「タワーズボールルーム」サンリオキャラクターズ「きゅあかわ！ふぇすてぃばる！」

料金：

大人1人 14,000円(税込)／子供1人(4〜12歳) 6,000円(税込)※洋食＆中国料理ブッフェ・ソフトドリンク込

アルコールを含むフリードリンク 1人 2,500円(税込)

開催日：2026年7月18日(土)

出演キャラクター：ハローキティ、シナモロール、クロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、ポチャッコ

プログラム：

【第1部】受付 10:45〜／ハイタッチ会 11:00〜／お食事 11:30〜／ライブショー 13:15〜

【第2部】受付 15:15〜／ハイタッチ会 15:30〜／お食事 16:00〜／ライブショー 17:15〜

会場：16階 宴会場 タワーズボールルーム

問い合わせ：宴会営業グループ Tel.052-584-1121（平日10:00〜18:00）、公式HP

名古屋マリオットアソシアホテルの16階にある宴会場「タワーズボールルーム」にて、サンリオキャラクターズ「きゅあかわ！ふぇすてぃばる！」を開催。

新生アイドルユニット「きゅあかわきゅーと！」初の名古屋公演です！​

2025年1月10日から4月8日までサンリオピューロランド内で開催されたスペシャルイベント「推し活ピューロランド」の中で誕生した「きゅあかわきゅーと！」

「きゅあかわ！ふぇすてぃばる！」では、「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」「マイメロディ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」が出演します☆

ショーの前には、メンバーとのハイタッチ会や、ホテルのシェフが用意するブッフェ料理が登場。

ハイタッチ会では、キャラクターたちがゲストをハイタッチでお出迎えしてくれます。

「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」「マイメロディ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」のうち、3キャラクターが登場。

どのキャラクターとハイタッチできるかは、当日のお楽しみ！

推しと過ごす、特別な時間が楽しめるスペシャルライブショーです☆

「推し活ピューロランド」にて誕生した、サンリオキャラクターズの新生アイドルユニット「きゅあかわきゅーと！」が、初の名古屋公演を開催。

名古屋マリオットアソシアホテル「タワーズボールルーム」で2026年7月18日に開催される、サンリオキャラクターズ「きゅあかわ！ふぇすてぃばる！」の紹介でした！

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※ハイタッチ会で過度な接触などを見かけた際は、スタッフの方がお声がけする場合があります

※画像はイメージです

※3歳以下のお子さんの同伴は大人1名につき2名まで

※お席はプライベートシートではなく、相席です

※ホテル・タワーズ駐車場は大変混み合うことが予想されますので、公共交通機関をご利用ください

※公演中のビデオ撮影・録音及び写真撮影はご遠慮ください

※ライブショーの最後にステージ上のキャラクターを撮影できる撮影タイムがあります（SNS等に投稿する際は、ほかのゲスト及びスタッフの方が映り込みのないようお願いします）

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