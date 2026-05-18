Tリーグ覇者のレクチャーを無料体験！ 光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」

記事ポイント ノジマ Tリーグ 2024-2025シーズン優勝チームT.T彩たまの選手2名が直接レクチャーを実施2026年6月13日（土）14時〜16時、和光市総合体育館にて参加無料で開催ラケット貸し出しあり・腸活体操やサイン会も予定、子供から大人まで参加できる ノジマ Tリーグ 2024-2025シーズン優勝チームT.T彩たまの選手2名が直接レクチャーを実施2026年6月13日（土）14時〜16時、和光市総合体育館にて参加無料で開催ラケット貸し出しあり・腸活体操やサイン会も予定、子供から大人まで参加できる

ノジマ Tリーグ 2024-2025シーズンで優勝を果たしたプロ卓球チームT.T彩たまの選手から、直接卓球のレクチャーを受けられる体験型イベントが埼玉県で開催されます。

光英科学研究所、T.T彩たま、セイカスポーツセンターが共催する「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」は、親子で参加できる無料イベントです。

申込みは抽選制で、受付期間は2026年5月31日（日）までとなっています。

光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」





イベント名：第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026開催日時：2026年6月13日（土）14:00〜16:00（受付13:30〜）会場：和光市総合体育館（埼玉県和光市広沢3-1）参加費：無料（抽選制）主催：株式会社光英科学研究所／T.T彩たま株式会社／株式会社セイカスポーツセンター後援：和光市教育委員会申込期間：2026年5月1日（金）〜5月31日（日）抽選結果発表：2026年6月2日（火）予定問合せ：T.T彩たま株式会社 TEL 048-814-1226 ／ info@ttsaitama.jp

「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」は、今回で4回目を迎える無料の体験型スポーツイベントです。

埼玉県を本拠地とする男子プロ卓球チームT.T彩たまの選手2名が来場し、プロによる卓球レクチャーや参加型の挑戦コーナーが用意されています。

プロ選手によるエキシビションマッチも予定されており、Tリーグ優勝チームのプレーを間近で見られます。

ラケットの貸し出しがあるため、卓球が初めての方や道具を持っていない方でも参加できます。

腸活体操（和光市商工会と連携）、サイン会、記念撮影もプログラムに含まれており、体を動かしながらプロ選手と直接交流できる構成となっています。

T.T彩たまの実績





T.T彩たまは、埼玉県を本拠地とする男子プロ卓球チームです。

ノジマ Tリーグ 2024-2025シーズンで優勝を果たし、2025-2026シーズンでもプレーオフ進出を達成しています。

光英科学研究所は2021年にT.T彩たまと企業パートナー契約を締結しており、選手と連携した地域貢献活動の一環として本イベントを継続的に実施しています。

当日のプログラム構成

13:30に受付が始まり、14:00からイベントがスタートします。

プログラムはプロ選手による卓球レクチャー、参加型の挑戦コーナー、腸活体操、サイン会・記念撮影の4構成です。

腸活体操は和光市商工会との連携で実施され、「健やかな腸内フローラへ」をテーマに研究・製造事業を展開する光英科学研究所ならではのコンテンツとなっています。

イベント内容は変更になる場合があります。

参加申込みの方法

申込みは抽選制で、専用のGoogleフォームまたはFAX（048-825-1030 宛先：T.T彩たま）で受け付けています。

申込みに必要な情報は、氏名・電話番号・卓球歴・ラケットの有無の4項目です。

申込み期間は2026年5月31日（日）までで、抽選結果は2026年6月2日（火）に発表される予定です。

Tリーグ 2024-2025シーズン優勝チームT.T彩たまの選手から直接レクチャーを受けられるイベントは、参加費が無料でラケット貸し出しも用意されています。

腸活体操やサイン会・記念撮影まで盛り込まれた全2時間のプログラムが、2026年6月13日（土）に和光市総合体育館で展開されます。

光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. イベントに参加できる人数に制限はありますか？

A. 参加者は抽選で決定します。

申込み受付は2026年5月31日（日）までで、抽選結果は2026年6月2日（火）に案内される予定です。

Q. 当日の問い合わせ先はどこですか？

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