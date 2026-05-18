◆米大リーグ マリナーズ―パドレス（１７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

パドレスの松井裕樹投手（３０）が１７日（日本時間１８日）、敵地のマリナーズ戦に７―０の６回無死満塁から２番手で登板。今季４登板でいずれも２イニングを投げ、無失点を継続した。

５回まで１安打投球だった先発ジオリトが６回に３連続四球で降板。無死満塁から松井が登板した。最初の打者のネーラーに押し出し四球。アロザレーナとレフスナイダーに連続犠飛を打たれ、ジオリトに３失点がついた。続くヤングを三振にしとめた。

１点の援護をもらい８―３で７回も続投。先頭カンゾーンに四球を与えたが、ガーバーをスプリットで空振り三振。エマーソンを右飛、リバスを左飛で０点で終えた。２回無安打２四球２奪三振で、防御率０・００。３３球を投げてストライクが１９球だった。

松井は２月のキャンプ中に実戦形式の打撃練習で左内転筋を負傷。予定されていた３月のＷＢＣ出場を辞退し、開幕も負傷者リスト（ＩＬ）入りして迎えた。リハビリを終えて今月５日（同６日）にメジャー復帰。１４日の前回登板まで３試合でいずれも２イニングを投げ無失点だった。