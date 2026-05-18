アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

「ディズニー ファンタスピーク」に『ラーヤと龍の王国』が新たに登場したほか、5月限定・プレゼントが当たる学習応援イベントも開催されています☆

ディズニー ファンタスピーク 新教材『ラーヤと龍の王国』／2026年5月限定「学習応援イベント」

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2026年5月に、メインの学習コーナー「ストーリー」に『ラーヤと龍の王国』が追加された「ディズニー ファンタスピーク」

「ストーリー」では、ディズニーやピクサーの物語に沿って、次の4レッスンに取り組みながら英語を学習することができます。

各レッスン「物語を聞く（リスニング）」のほか「単語クイズ」「文法クイズ」「スピーキング」は、1分から始められる取り組みやすいコンパクトな設計です。

4レッスンを通して同じ単語・英文に繰り返し触れることで、英語のインプットと記憶への定着を促し、無理なく学習を進められます。

開催中『ラーヤと龍の王国』リリース記念「5月限定の学習応援イベント」

実施期間：2026年5月11日（月）〜5月24日（日）23:59

プレゼント：

応募者全員プレゼント：アプリ内「チケット」応募条件：「物語を聞く」レッスンを5回実施内容：チケットはアプリ内で以下の機能に利用できます。・連続学習日数のキープ・コレクションくじを引く抽選で6名にプレゼント：ディズニープリンセスデザインのコードリールケース（株式会社グルマンディーズ）種類：全3種（アリエル／ベル／ラプンツェル）応募条件：「スピーキング」レッスンを2回実施

新作『ラーヤと龍の王国』ほか、「ディズニープリンセス」シリーズで学ぶ、学習応援イベントを開催中。

応募された方全員にアプリ内「チケット」がプレゼントされるほか、抽選で6名にディズニープリンセス「アリエル」「ベル」「ラプンツェル」デザインのコードリールケースがプレゼントされます。

「ディズニープリンセス」対象作品

オリジナル版・『白雪姫』★3つレベル・『シンデレラ』★3つレベル・『眠れる森の美女』★3つレベル・『リトル・マーメイド』★3つレベル・『美女と野獣』★3つレベル・『アラジン』★3つレベル・『ムーラン』★3つレベル・『プリンセスと魔法のキス』★3つレベル・『塔の上のラプンツェル』★4つレベル・『モアナ』★4つレベル・『ラーヤと龍の王国』★3つレベルショート版・『シンデレラ』★2つレベル・『リトル・マーメイド』★2つレベル・『美女と野獣』★2つレベル・『塔の上のラプンツェル』★2つレベル

計15作品

「ストーリー」コーナーの新作『ラーヤと龍の王国』が追加されたことにより、学べる英語作品は計15作品に！

5月の学習応援イベントでは、『ラーヤと龍の王国』を含む、ディズニープリンセスシリーズがプレゼントの対象となります。

［オリジナル版］と［ショート版］で学べる「ディズニープリンセス」シリーズ

『シンデレラ』『リトル・マーメイド』『美女と野獣』『塔の上のラプンツェル』は、オリジナル版とショート版の2種類から選択可能。

オリジナル版は、複雑な英文と難易度の高い語彙で構成された、ネイティブレベルの自然な英語で、アニメーション作品の流れに沿いながら「生きた英語」に触れられる、上級者向けの教材です。

オリジナル版をやさしく、コンパクトにアレンジした「ショート版」は短くシンプルな英文で構成された、英語初心者にも、中学英語のやりなおしにも最適な教材。

学習者のレベルにあわせて、自分に合った題材を選んで英語学習ができます。

ディズニーやピクサーの物語、50作品以上を収録

「ファンタスピーク」には、50作品以上のディズニーやピクサーの物語を収録。

英語初心者から英語上級者まで、幅広い学習に対応できる54作品が用意されています（※2026年5月時点）。

「ディズニープリンセス」シリーズに新たに『ラーヤと龍の王国』が仲間入り。

ディズニー ファンタスピークの新教材『ラーヤと龍の王国』と、2026年5月限定「学習応援イベント」の紹介でした☆

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