ウルフアロンさんと門前仲町「深川 梅さわ」へ。元dancyu編集長・植野広生と味わう豊洲市場の名仲卸が手がける「美味しい魚料理」

元dancyu編集長の植野広生さんがゲストを迎え、食の魅力を深く味わう番組『植野食堂』。



今回のゲストは東京五輪100キロ級金メダリストで“柔道三冠”を達成、現在はプロレスラーとしても活躍するウルフアロンさん。訪れたのは豊洲市場の名仲卸「丸健」が手がける和食店「深川 梅さわ」。



全国の極上魚介を見極める店主・梅澤さんと、30年超の腕をもつ料理長・齋藤さんの温かな人柄に触れながら、新鮮で贅沢な魚料理を味わう。

新鮮な豊洲の魚介が味わえる和食店

2人がやってきたのは門前仲町駅から徒歩6分の場所にある、和食店「深川 梅さわ」。

新鮮な魚介類を目の前にしたカウンター８席のほかテーブル席も。去年7月に開店したばかりで、豊洲市場で仲卸を営む「丸健」の直営。

飲食業界では「『丸健』から卸してもらえるようになれば一流」とも言われるほどで、徹底的に見極められた全国の質の高い魚介類を客のリクエストに応えた食べ方で提供している。

営むのは「丸健」の代表取締役でもある店主・梅澤浩さん。そして、梅澤さんの右腕は料理人歴30年を超える料理長・齋藤政治さん。

お刺身はもちろんのこと、煮魚や焼き魚など、新鮮な魚介をつかった料理はどれも絶品で、日本全国の海の幸が贅沢にそろう和食店だ。

生ものの前に炙りでアイドリング

ウルフさんの食事のスタイルは食事のあとにお酒を楽しむ。「2本ぐらい飲んだら寂しくなって泣いちゃう」と笑う。本日の1品目は「ほたるいか炙り」。

植野さんは「生ものが好きということですが、いきなり生よりも炙りでアイドリング」と考えてきた作戦を伝える。2人は一口食べると、「ぷっくり膨らんだ身の濃厚な味、炭火で炙ったゲソのカリッと感が絶妙」と絶賛した。

生ものが大好きだというウルフさんは「素材そのものが好きで牛肉も極度なレアが好き。僕の家族は生ものが食べられないけど、大人になっていろいろ食べるようになって」と語る。

しかし、試合前は体調を考えて生ものを控えるそう。柔道選手時代には試合後に生ものを爆食するのがモチベーションだったという。

2品目はまぐろの赤身と中トロ・つぶ貝・すみいか（こういか）の「刺身3点盛り」。新鮮な生もののモッチモチ感に大満足していた。

プロ並みの包丁さばきも披露

柔道で全日本選手権や世界選手権を制したあと、2021年の東京オリンピックでは100キロ級で日本に21年ぶりの金メダルをもたらすなど世界の頂点に輝いたウルフさん。2025年に柔道を引退。現在は新日本プロレスに入団しプロレスラーとして活躍している。

選手時代とプロレスラーになってから食生活はどう変わったのか。

「食生活は変わって、ステーキをいっぱい食べるようになりました。柔道の時はそんなに食べなかったんですけど、プロレスラーってステーキのイメージがあってそれに引っ張られちゃって」

東京五輪の際は「減量で落ちた体重を試合前に戻すために、おにぎり28個食べたんです。一晩で体重が6kgも戻りましたよ」と超人ならではのエピソードも。

料理を作ることも好きだというウルフさんは、ドーピング検査があるため、食事管理しやすい自炊生活が多いという。包丁さばきもプロ並みでお気に入りのマイ包丁も持参。

そこで今回は特別に厨房を借りて、店が用意したイサキをさばいてもらうことに。

さばいて食べるのは「もっぱらお刺身」と話すウルフさんの見事な手さばきを絶賛する植野さんは「人に見せた方がいい」と推す。そしてウルフさんは、さばいたイサキの刺身は盛り付けまで。

柔道は勝つことが1番大事

「丸健」では、新鮮な魚介類をいろいろと扱っているが、その中でも代表商品は「うに」。そこで、続いて注文したのが、通常メニューにはないという「うにのコロコロ焼き」。

油をひかず味付けもしないで、生うにをフライパンで焼くだけ。余計な水分が抜けることで、うにの甘みとうまみが凝縮した特別メニューに「濃厚！めちゃくちゃおいしい」とウルフさんは感動していた。

東京五輪では金メダルを獲得し、世界の頂点に輝いたウルフさんの柔道歴は小学1年生から。小学生の時から体格が良かったウルフさんが柔道をはじめたのは、「おじいちゃんに勧められたから」だそう。

中学生になり、勝つことの喜びを覚えて本気になったというウルフさんは、「世の中には“勝つことより大事なものがある”って言うじゃないですか？勝つことが1番大事な世界」と力説した。

ここで、披露してくれたのは、東京五輪で獲得した金メダルと、パリ五輪の銀メダル。2つのメダルを首にかせさせてもらった植野さんはその重みを体感した。

プロレスラーになるのは大学生の時の夢

続いての料理は、希少部位の刺身。

一口食べたウルフさんは「馬刺しのような…これはマグロのほほ肉だ」と断言するが、正解は「マグロののどちんこ（上あごの左右についている筋肉部分）」。

大きなマグロから握りこぶし約2個しか取れない希少部位で、くじらや馬肉のようなさっぱりとした旨味がある。

2025年、柔道を引退し新日本プロレス入団を電撃発表したウルフさん。翌年行われたデビュー戦では、いきなり無差別級王座を獲得する大活躍をみせたが、柔道からプロレスに転向したのはどんな理由からなのか。

「大学生の時にプロレスを見ていて、自分もやりたいと思って。柔道で結果を出して、やり残すことがなくなって、その時まだ『プロレスをやりたい』と思ったらやろうと思った」

ここでウルフさんにスタッフが「猪木・馬場プロレス黄金期の話を」とカンペを出すと、「時代的に、あのカンペの時代じゃない。僕、30歳ですからね」とツッコんだ。

小学生の時は毎年10キロ増量

最後の料理は、まぐろ・タコ・卵・イカ・こはだ・いくらなど10種以上が盛り付けられた「バラちらし」。

ウルフさんは天を仰ぎ、「口の中にいろいろな種類の海鮮が入ってくるので、まだ脳みその情報処理が追い付いてない」と感動。

威圧感ある大きな体とは裏腹に気さくなウルフさん。子供の頃は基本的に家でご飯を食べていたが食欲が旺盛で、痩せ方が分からなかったようで、「小学生の時は毎年10キロ増量していた。卒業する時には90キロもありました」と笑う。

何でも食べる子供だったそうで、イナゴの佃煮など通なものも食べていたと話す。

母親は優しいけども教育熱心で「学校の宿題とは別に、母親からの宿題があった。本屋からドリルを買ってきて、印刷したものに何度も解かされた」と語る。

さらにおばあちゃん子だったというウルフさんは、いまウルフさんがプロレスをしている姿は祖母も含めて家族はヒヤヒヤしながら見ていると話す。

そして最後は、「魚がすごく好きで、入り口からお魚が盛られていて、今日はさばくこともできて、最高の体験でした」と締めくくった